Eriksens fantastiska fullträff och turneringens femte VAR-straff – Australien knep poäng av Danmark

I dagens första VM-match bjöd Danmark och Australien på en rätt så jämn tillställning som slutade 1–1. Danska stjärnan Christian Eriksen pangade in ett av turneringens finaste mål.

Bara sex minuter hade spelats Danmark slog till. Nicolai Jörgensen knäppte en listig passning åt Christian Eriksen som avfyrade ett vasst volleyskott i måltaket. Australiens målvakt Mathew Ryan hann inte med i den blixtsnabba sekvensen.

Målet var Eriksens 17:e fullträff på hans 20 senaste matcher i landslaget.

Danmark var inte alls långt ifrån att gå upp i en tvåmålsledning men det var istället Australien som stod för den följande baljan.

Då 35 minuter spelats träffade bollen Yussuf Yurary Poulsen i handen och efter videogranskning pekade domaren på straffpunkten. Australiens lagkapten Mile Jedinak placerade bollen kontrollerat förbi Kasper Schmeichel som skuttade i fel rikting: 1–1.

Det här var redan turneringens elfte straff och den femte som dömts efter en VAR-granskning.

Danmark var nära att återta ledningen ännu före pausvilan då Eriksens farliga frispark studsade mot målet från australiensiska fötter men den här gången reagerade Ryan i tid.

Efter den händelserika första halvleken bjöd resten av matchen inte på lika saftiga situationer. Vid 70 minuter hade bägge lagen hyfsat bra chanser men ställningen förblev oförändrad.

Några minuter före fulltid kom Australien väldigt nära ett ledningsmål då laget fick försöka två gånger på nära håll. Schmeichel i det danska målet räddade ändå bägge skotten.

På stopptid fick Danmark ännu en chans men inhopparen Martin Braithwaites mjuka skott överraskade inte Ryan så slutresultatet skrevs 1–1.

Danmark har nu fyra poäng efter två matcher medan Australien öppnade poängkontot i grupp C.