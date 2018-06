Frankrike säkrade avancemang men imponerade inte – stor besvikelse för Peru

Frankrike har inte väckt någon stor beundran i fotbolls-VM men fortsätter trots det med rent spel efter segern över Peru. För Peru innebär resultatet att VM är slut efter den sista gruppspelsmatchen.

Peru fick en bra start på matchen men trots de pigga tilltagen lyckades laget inte få bollen bakom den franska målvakten Hugo Lloris.

Perus lagkapten Paolo Guerrero kom närmast då han efter en halv timmes spel bombade ett hårt skott men Lloris parerade.

Efter det här var det Frankrikes tur att ta ett grepp om spelhändelserna. Kylian Mbappe fick två goda chanser varav det andra var framgångsrikt.

Mbappe hade lite tur med sig då han kom åt att stoppa bollen i tomt mål efter att Oliviers Girouds spark ändrade riktning från det peruanska försvaret och studsade över målvakten Pedro Gallese.

Mbappe var först framme och satte in 1–0.

Strax före paus var Frankrike nära 2–0 då Lucas Hernandez fick försöka två gånger. Det första skottet räddade Gallese och returen sparkade Hernandez förbi.

Peru som förlorade sin första match mot Danmark med 0–1 fick inte upp målkontot i den här matchen heller och då Frankrike inte hittade på något speciellt slutade matchen 1–0.

Fransmännen har nu två segrar på två matcher och toppar grupp C före Danmark som tidigare idag spelade 1–1 mot Australien. Det här betyder att Frankrike har säkrat sin plats i åttondelsfinalerna.

För Peru som fortfarande ligger på noll poäng är VM över efter den sista gruppspelsmatchen mot Australien.