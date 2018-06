Brasilien kan sen också vinna – VAR-situation i centrum då Costa Rica tackade för sig

Mötet mellan Brasilien och Costa Rica såg ut att bli VM-turneringens första mållösa tillställning. På stopptid lyckades brasilianerna ändå kriga till sig full poängpott.

Något överraskande valde brassarna att inleda relativt avvaktande mot förra VM-turneringens positiva utropstecken Costa Rica.

Då brasilianerna ännu höll på att bli varma i kläderna vaskade Costa Rica fram matchens första målchans. Celso Borges kom åt att skjuta ostört från tolv meter men skottet gick ett par meter förbi den vänstra stolpen.

Publiken i S:t Petersburg fick vänta i över 25 minuter innan Brasilien lyckades få fram något som kan kallas för en kvalificerad målchans.

Marcelo sköt från distans, bollen landade hos Gabriel Jesus och Manchester City-spelaren satte bollen snyggt i mål. Enda problemet för Brasilien var att Jesus stod dryga metern i offside.

Vissa kunde beskriva den första halvleken som tråkig och chansfattig men samma sak kan inte sägas om den andra.

Brasilien kom in med helt ny energi och målchanserna dök upp på rullande band för de femfaldiga världsmästarna.

I den 50:e minuten nickade Gabriel Jesus i ribban och Philippe Coutinhos retur räddades av Christian Gamboa som slängde sig framför ett tomt costaricanskt mål.

Sedan hade Coutinho en ny chans, Casemiro testade flera gånger från distans och även Neymar började komma till lägen i så gott som varje anfall.

Ett brasilianskt ledningsmål låg i luften, men det dröjde till matchminut nummer 78 innan det osade riktigt bränt kring Keylor Navas mål.

Giancarlo Gonzalez ”fällde” Neymar i straffområdet och den rutinerade huvuddomaren Björn Kuipers pekade på straffpunkten. De blåklädda brasilianerna hann fira en stund innan domarna bestämde sig för att dubbelkolla situationen med VAR-teknologin.

VAR-bilderna avslöjade att Neymar föll lite väl enkelt och straffdomen drogs tillbaka. Publiken på stadion och i tv-sofforna fick därmed bevittna ett litet stycke fotbollshistoria då den redan dömda straffsparken uteblev.

Det ville sig inte under ordinarie matchtid för Brasilien men på stopptid slog förhandsfavoriten till. Inlägg från Marcelo och bollen via inbytte Roberto Firmino och Gabriel Jesus till Philippe Coutinho och hela Brasilien kunde pusta ut.

Coutinho, som även stod för Brasiliens mål i öppningsmatchen mot Schweiz, lyckades peta in bollen mellan benen på Keylor Navas.

I den sjunde tilläggsminuten hittade även Neymar rätt då han sköt in sitt 56:e landslagsmål. Därmed vann Brasilien med 2–0 medan VM-turneringen är över för Costa Ricka vad slutspelet beträffar.

Brasilien avslutar gruppspelet på onsdagen med att möta Serbien och Costa Rica ställs i sin sista match mot Schweiz.