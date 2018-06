NHL-kolumnen: Jesperi Kotkaniemi kan väljas som tredje spelare – här är draftens utgångspunkter och de fem hetaste finländarna

U18-världsmästaren Jesperi Kotkaniemis kurs är på topp inför NHL-draften. Den storväxta centerns värde har under våren stigit som en raket och han är nu draftklassens hetaste center. Rasmus Kupari och Niklas Nordgren hör till de övriga blåvita utropstecknen.

Herrlejonen led av akut centerbrist såväl i OS som i VM och diskussionen om att det inte finns trovärdiga finländska centerforwardar gick het i Hockeyfinland.

Tomheten bakom Aleksander Barkov, Mikko Koivu, Erik Haula och Valtteri Filppula har aldrig varit tydligare. Fast det ska såklart sägas att Sebastian Ahos potential just som center är enorm. Bara att hoppas att det är rollen som han i framtiden får i Carolina.

Nästa natt är ändå ett par nya verkligt lovande blåvita centerforwardar på väg att ta steget in på de riktigt stora arenorna. Dags för det som officiellt heter NHL Entry Draft och för klubbarna att välja och vraka bland världens största hockeylöften.

Då är Ässät-centern Jesperi Kotkaniemi hela draftens högst rankade center och Kärpäts otroligt åkstarka Rasmus Kupari, lite beroende på källa, mellan fjärde och åttonde bland centrarna.

Innan en närmare genomgång av finländarna är det skäl att göra en liten simulering av vad som händer då reserveringsbuffén öppnar.

Välkommen till Dallas och Stars hemma-arena, American Airlines Center.

I Finland är natten som aldrig mörknar i full fart och midsommarens festligheter börjar få en tröttare nyans. Någonstans i fjärran gör en uppfriskad festprisse sin bästa Reijo Taipale-imitation ”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa...”

Samtidigt i Texas är det däremot ord och inga visor som gäller då spänningen stiger.

Som säkert alla vid det här laget vet är det Buffalo Sabres och lagets GM Jason Botterill som får ta för sig först. Namnet som ropas upp är backmiraklet från Trolhättan – Rasmus Dahlin.

Efter B kommer i det här fallet faktiskt C. Carolinas kostymgubbar överräcker en keps och en klart för stor Hurricanes-speltröja till ryske stjärnskottet Andrei Svetshnikov, som efter att ha tagit Ontario Hockey League med storm inte behöver tolk för att snacka det lokala språket.

Manuskriptet till de två första reserveringarna är så tidigt och tydligt färdigskrivet att här finns ingen spänning eller dramatik – fast nog ordentligt med svensk eufori.

Sen blir det hela draftens nyckelögonblick. Härifrån framåt kan allt slå kullerbytta – beroende på vad Montreal Canadiens oförutsägbara General Manager Marc Bergevin gör då Les Habitants har tur nummer tre.

Nästan alla NHL-bevakare som åtminstone tror sig veta vad rör sig i ett GM-huvud är ganska säkra på att Marc Bergevin främst längtar efter en center.

Då är ena möjligheten att han använder den tredje draft-turen som handelsvara och trejdar en färdig kvalitetscenter till Montreal. I det fallet är det någon annan som har tur nummer tre och alla premisser förändras.

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Marc Bergevin har en av draftens huvudroller. Montreal Canadiens GM Marc bergevin under en presskonferans. Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Det andra skenariot är att Bergevin väljer draftklassens bästa center. Då blir det för andra året i följd en finländsk spelare som reserveras som trea.

Uttalet av Jesperi Kotkaniemis namn kanske inte är klockrent, men tydligt nog för att få björndeborgaren att marschera upp på scenen, skaka hand med slipsarna och dra på sig hockeyvärldens mest legendariska spelskjorta. Den som är god för 24 Stanley Cup-titlar.

Om så sker så går det även då kottar i manuskriptkarburatorn. Fram till alldeles de sista veckorna har snacket gått så att Kotkaniemi har åtminstone Barret Hayton framför sig i centerrankingen. Ässät-talangen antogs gå ungefär som tionde spelare.

Upplägget har varit att tjeckiska yttern Filip Zadina väljs som trea, Brady Tkachuk som fyra och antagligen Noah Dobson som femma. Om Kotkaniemi hoppar uppåt i ordningen så sätter det igång en dominoeffekt där varje reserverande lags planer plötsligt förändras.

Antingen så att spelaren de siktat redan är draftad, eller så sitter plötsligt en spelare de inte trodde skulle vara tillgänglig och bara väntar på att någon skall ropa upp hans namn. Alla minns säkert fallet Jesse Puljujärvi från 2016.

Dags att ta en närmare titt på de högst rankade finländarna med födelseåret 2000 och ett färskt U18-världsmästerskap som gemensam nämnare.

Stor, stark, skicklig och hela tiden bättre på att åka skridsko – Jesperi Kotkaniemi är på väg mot en fin framtid. Han spelade hela säsongen i herrligan för Ässät och gjorde det bra: 10 + 19 på 57 matcher för killen som fyller 18 först i juli var ypperligt.

I U18-VM, som var en finländsk uppvisning med idel segrar i alla sju matcher, ledde Kotkaniemi Finlands paradkedja. Han stod för 3 + 6 på sju matcher och tog ansvar i båda riktningarna vilket +9 i plus/minus-kolumnen understryker.

27 utvisningsminuter i matchen mot tjeckien visar att det även finns lite elakhet i den skickliga centerns repertoar. Så cyniskt som det låter, så måste en framgångsrik förste center i NHL kunna vara tjurig vid behov.

Just precis det är vad bland annat högt uppskattade NHL-bevakarna Bob McKenzie och Elliot Friedman sagt rakt ut: Jesperi Kotkaniemi är en kommande första center i NHL. Desto högre upp i en organsiations spelarhierarki går det inte att komma.

Tror på att Kotkaniemi går som trea, fyra eller femma.

Skridskoåkningen är den moderna hockeyns absolut viktigaste faktor. Rör sig inte rören och är inte åktekniken flytande hjälper inte bländande skicklighet, rå styrka, ett vasst skott eller ens en stor kroppshydda.