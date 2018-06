Schweiz vände och vann – Shaqiri sen segerskytt mot Serbien

Ett sent segermål av Xherdan Shaqiri var värt tre poäng för Schweiz, som lyckades vända ett 0-1 underläge till 2-1 seger i grupp E på midsommaraftonen. Inför den avslutande gruppspelsomgången är utgångsläget mer än delikat.

Serbien fick ändå en drömstart på matchen när Aleksandar Mitrovic nickade in 1-0 i den femte minuten. Bara någon minut tidigare hade Schweiz målvakt Yann Sommer gjort en bra parad i ett motsvarande läge, men när den andra chansen dök upp var ledningsmålet ett faktum.

Efter initialshocken kom Schweiz bättre in i matchen och hade även ett större bollinnehav under de första 45 minuterna.

Schweiz vaskade visserligen fram några halvchanser i den första halvleken medan Serbien låg på defensiven och plockade på sig gula kort, men 1-0 ledningen höll halvleken ut.

Precis som i VM-premiären mot Brasilien fick Schweiz utdelning direkt i början av den andra halvleken då Granit Xhaka pricksköt in ett skott från distans.

Matchen var både välspelad och underhållande och såg ut att vara på väg mot ett oavgjort resultat när Schweiz plötsligt blixtrade till.

En rensning ur försvaret och en blixtsnabb djupledspassning senare var Xherdan Shaqiri loss och gjorde inget misstag när han rullade in 2-1 i den 90:e matchminuten.

Schweiz vann matchen och gick upp på fyra poäng i gruppen, exakt samma som Brasilien.

Serbien stannar på de tre poäng man hade med sig från premiären mot Costa Rica.

Grupp E spelas färdigt på kvällen den 27 juni. Då möter Serbien Brasilien i Moskva medan Schweiz ställs mot Costa Rica i Niznij Novgorod.

Det lag som vinner grupp E spelar åttondelsfinal mot det lag som slutar på andra plats i grupp F medan vinnaren i grupp F ställs mot det lag som placerar sig på andra plats i grupp E.