Superörnarna lyfte – stor show av Ahmed Musa då Nigeria knockade Island

Nigeria hade kniven mot strupen inför matchen mot Island. Man pallade för trycket. Efter en knackig första halvlek spelade de nigerianska superörnarna ut hela registret och vann med 2–0 över Island.

Nigeria rullade boll i första halvleken men hade oerhört svårt att skapa målchanser. Man avfyrade de facto inte ett enda skott under de första 45 minuterna.

Island spelade sin vana troget rätlinjigt och skapade avsevärt mer än Nigeria i offensiven.

I andra halvlek kopplade Nigeria grepp om matchen.

Men det krävdes en snabb omställning för att få hål på den isländska defensiven. Nigeria kontrade blixtsnabbt efter en isländsk fast situation.

Nigeria vann luftduellen i straffområdet och bollen hamnade hos Victor Moses som hittade Ahmed Musa i straffområdet. Musa tog emot bollen oerhört skickligt innan han dundrade bollen i mål.

Med kvarten kvar steg Musa fram igen. En nigeriansk långboll ledde till en löpduell mellan CSKA-forwarden och Islands mittback Kari Arnason. Musa var snabbare och avancerade in i straffområdet där han fintade bort återstoden av det isländska försvaret innan han sköt in 2–0-målet.

Nigeria hade matchen därmed under full kontroll, men man bjöd in Island i matchen i den 83:e minuten. Tyronne Ebuehi fällde Birkir Sävarsson i en till synes ofarlig situation och efter en videogranskning pekade huvuddomaren mot straffpunkten.

Gylfi Sigurdsson sumpade Islands chans att komma in i matchen genom att skjuta straffen över mål.

Nigeria har nu ett bra utgångsläge i gruppen bakom redan åttondelsfinalklara Kroatien. Oavgjort mot Argentina i den sista gruppspelsomgången är nog för att ska Nigeria avancera.