Belgiens blixtstart säkrade historisk målsvit – skytteligaledning för Lukaku som upprepade Maradonas bravad

Belgien har tagit sin tangerat största seger någonsin i fotbolls-VM. Romelu Lukaku och Eden Hazard gjorde två mål var när Tunisien föll med 5–2 – och alla tiders belgiska målskytt Lukaku gör nu Cristiano Ronaldo och Diego Maradona sällskap.

Det tog bara sex minuter för Belgien att skriva VM-historia i sin andra gruppspelsmatch mot Tunisien i grupp G. Eden Hazard vräktes omkull vid straffområdets gräns, tog själv hand om straffen och satte in 1–0 ner i vänstra hörnet.

Därmed stod det klart att inte heller match nummer 27 i turneringen slutar 0–0 – vilket är nytt VM-rekord. Det tidigare rekordet var 26 från VM 1954, då turneringen bestod av just exakt 26 matcher.

Paradoxalt nog var målsnittet inför lördagens första match rekordlågt. Men det såg Belgien och Tunisien till att ändra på.

Med dryga kvarten på klockan slog Romelu Lukaku in 2–0 med vänstern efter Dries Mertens framspelning, men Tunisien reducerade genom Dylan Bronns nick på frispark två minuter senare.

Med tre mål under de första 17 minuterna bjöd matchen på den målgladaste inledningen på en VM-dust sedan 2006.

Lukaku såg ändå till att Belgien gick till pausvila i en tvåmålsledning. Den här gången passade Thomas Meunier fram och Lukaku lyfte kyligt in 3–1 över den tunisiska målvakten och klev upp i delad skytteligaledning med Cristiano Ronaldo.

Belgiens alla tiders målskytt blev samtidigt första spelare sedan Diego Maradona att göra minst två mål i två raka VM-matcher. Maradona lyckades dubbelt mot Belgien och England 1986 – Lukaku gjorde före dagens kamp likaså två mål i öppningsmatchen mot Panama.

Belgien vann till slut matchen med 5–2 – nationens tangerat största segersiffror i VM-sammanhang jämte 3–0 mot El Salvador 1970 och 4–1 mot Panama i 2018-premiären.

Hazard satte in 4–1 då han rundade målvakten och bredsidade in sitt andra mål för dagen i den 51:a minuten och inhopparen Michy Batshuayi gjorde 5–1 – efter en handfull missade chanser – på stopptid. Wahbi Khazri putsade slutsiffrorna stunden senare.

Tack vare de sju målen är inte VM-turneringen 2018 längre den målfattigaste i historien. Snittet ligger nu på 2,4, då bottennoteringen från Italien 1990 är 2,2.

Belgiens och Tunisiens match var den målgladaste hittills i Ryssland. Belgien säkrade avancemang till åttondelsfinal, medan Tunisien i praktiken bara har äran på spel i sin avslutande match mot Panama.

Belgien har vunnit sina två första matcher med 9–3 i målskillnad och möter England i en sannolik gruppfinal på torsdag. England, som besegrade Tunisien med 2–1 i sin öppningsmatch, möter Panama på söndag klockan 15.00.

6. Eden Hazard (straff) 1-0

16. Romelu Lukaku 2-0

18. Dylan Bronn 2-1

45+3. Lukaku 3-1

51. Hazard 4-1

90. Michy Batshuayi 5-1

90+3. Wahbi Khazri 5-2