Bottas utmanade Hamilton, Räikkönen missade – kraschkungen orsakade röd flagg

Lewis Hamilton tog hand om pole position i säsongens åttonde formel 1-GP i Frankrike. Valtteri Bottas fick ordning på bilen och slutade tvåa i tidskvalet, men Kimi Räikkönen hade det tyngre.

Kimi Räikkönen fortsätter ha det tungt i tidskval – Valtteri Bottas var den enda som kunde svara på Lewis Hamiltons tempo.

Startordningen till Frankrikes GP bjuder på bekant läsning med de tre toppstallen Mercedes, Ferrari och Red Bull på topp.

Mercedes var steget före de övriga kvalet igenom och Hamilton lade beslag på karriärens 75:e pole position.

Inget fruktat hällregn

Lewis Hamilton var kvickast i de två första kvalomgångarna. Räikkönen kom trea i bägge rundor, medan Bottas placeringar var fyra och femma.

Bottas hade lidit av motorproblem under fredagens träningar men höll bästa fart under det sista träningspasset, som stördes av ett skyfall som drog in över Paul Ricard-banan. Också under tidskvalet föll det droppar men ösregnet uteblev.

Med åtta minuter kvar av den tredje omgången avbröts tidskvalet. Romain Grosjean kraschade in i väggen och orsakade röd flagg eftersom bilen fastnade på ett riskfyllt ställe.

Den misstagsbenägna fransmannen har flera gånger haft svårt att hålla sig inne på banan och är trots tidvis god fart fortfarande utan VM-poäng efter sju deltävlingar. Grosjean klarade sig oskadd ur situationen.

Hamilton höll ut

Hamilton hade hunnit ta ledningen före Grosjeans olycka – och koncentrationen rubbades inte av pausen. Efter att kvalet återupptagits förbättrade han sin tid ytterligare och vann med en dryg tiondel före stallkamraten Bottas.

– Det var inget dåligt varv. Jag har haft problem med att få till det perfekta varvet hela helgen, men att ta hand om placeringarna ett och två är perfekt för oss (stallet), sa Bottas efteråt.

Räikkönen fick inte till ett felfritt varv och slutade sexa. Som trea startar Sebastian Vettel närmast före Max Verstappen och Daniel Ricciardo.

Vettel toppar VM-sammandraget med 121 poäng, en poäng före den regerande världsmästaren Hamilton. Bottas är trea (86 poäng), Ricciardo fyra (84) och Räikkönen (68).

Säsongens åttonde GP startar på söndag klockan 17.10.

Resultat, tidskvalet:

1. Lewis Hamilton, Mercedes 1.30,029

2. Valtteri Bottas, Mercedes + 0,118

3. Sebastian Vettel, Ferrari + 0,371

4. Max Verstappen, Red Bull + 0,676

5. Daniel Ricardo, Red Bull + 0,686

6. Kimi Räikkönen, Ferrari + 1,028

7. Carlos Sainz, Renault + 2.097

8. Charles Leclerc, Sauber + 2,606

9. Kevin Magnussen, Haas + 2,901

10. Roman Grosjean, Haas