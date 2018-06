Enorm dramatik då Tyskland undvek katastrof – Sveriges bragdmatch gav inga poäng

Ett decimerat Tyskland var fem före utslagna ur fotbolls-VM – men då steg Toni Kroos fram. Med VM-historiens senaste segermål sänkte han Sverige, som kunde ha fått med sig en straff i första halvlek. Nu är allting öppet inför sista omgången.

Tre av de fyra senaste regerande världsmästarna har stannat i gruppspelet i fotbolls-VM. I Sotji på lördagskvällen var Tyskland nära att göra Frankrike (2002), Italien (2010) och Spanien (2014) sällskap.

Tyskland hade bara 1–1 mot Sverige i sin andra gruppspelmatch när klockan tickade in på stopptid – ett resultat som hade betytt ett oerhört svårt utgångsläge inför den sista omgången i grupp F.

Men när det behövdes som mest klev Toni Kroos ut ur skuggorna han vandrat i stora delar av kampen och gav Tyskland en dramatisk och otroligt välbehövlig seger.

– Sverige står för en bragdmatch men får ingenting med sig. Den tyska VM-drömmen lever vidare, utropade Yle Sportens referent Christoffer Herberts efter det sena avgörandet.

Tyskarna kom in i matchen uppretade efter skrällförlusten mot Mexiko i premiären och med fyra nya spelare i startelvan. Och inledningen var imponerande.

Tyskland hade 122 passningar under de första tio minuterna mot endast sex för Sverige och skapade tryck mot Robin Olsens bur. Närmast kom Julian Draxler, vars skott från närhåll tog i mittfältaren Sebastian Larsson.

I den tolfte minuten blixtrade plötsligt Sverige till. Marcus Berg sprang igenom och fick till ett stappligt avslut som Manuel Neuer parerade. Svensken vädjade för straff efter en knuff av Jerome Boateng.

– Min tolkning är att det ska vara både straff och rött kort, säger Yles expert Petri Pasanen och syftar på att Boateng enligt honom förhindrade en given målchans.

Sverige kom efterhand bättre in i kampen och fick sin fullträff med en dryg halvtimme på klockan. Victor Claessons utsökta inlägg efter Toni Kroos horribla felpassning fann Ola Toivonen i straffområdet.

Ifrågasatta Toivonen, som knappt spelat klubblagsfotboll i år, bröstade elegant ner inlägget och lyfte in 1–0 över Neuer i en duell med mittbacken Antonio Rüdiger.

Marco Reus kvitterade i början på andra halvlek. Marco Reus firar mål mot Sverige. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Tyskland rivstartade också andra halvlek – och fick nu också utdelning. Marco Reus förvaltade Timo Werners inlägg och utjämnade matchen ett par minuter efter paus.

Den regerande världsmästaren fortsatte trycka på och skapade några farliga lägen till, men så småningom fick Sverige igen ordning på defensiven.

Tyskland jagade ett segermål eftersom oavgjort skulle betyda ett väldigt jobbigt utgångsläge inför den sista gruppspelsomgången.

Den tyska forceringen försvårades när mittbacken Boateng visades ut efter en andra varning i den 82:a minuten och stunden senare gjorde Manuel Neuer en jätteparad på Andreas Granqvist nick.

Tyskland trummade på under slutminuterna. Inhopparen Mario Gomez hade en nick som Robin Olsen med möda tippade över ribban och Julian Brandt en kanon som drämde i stolpen – men Sverige såg ut att få med sig en poäng.

Då kom bakslaget. I den femte stopptidsminuten fick Tyskland en frispark från kanten som Toni Kroos vackert sköt in och säkrade tre tyska poäng.

Segermålet, som exakt kom vid tiden 94:39, är det senaste i VM-historien. Francesco Totti hade det tidigare rekordet på 94:26 från 2006.

Tyskland har misslyckats med att ta sig in bland de åtta bästa endast en gång på 18 VM-slutspel: 1938.

Nu betyder den färska segern att Tyskland har allting i egna händer beträffande avancemang. Mexiko toppar gruppen med fulla sex poäng före Tyskland och Sverige på tre.

I den sista omgången på onsdag ställs Sverige mot Mexiko, medan Tyskland tar sig an jumbon Sydkorea, som förlorat mot Sverige och Mexiko.

Tyskland – Sverige 2–1 (0–1)

32. Ola Toivonen 0–1

48. Marco Reus 1–1

90+5. Toni Kroos 2–1