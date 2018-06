Flygplan nödlandade med vindruteproblem på Helsingfors-Vanda flygplats

Under midsommarnatten fick ett flygplan på väg från Belgien till Japan problem med vindrutan. Flygkaptenen bestämde sig att landa i Vanda där över 20 enheter från räddningsverket väntade på planet.

Flygplanet var på väg från Bryssel till Tokyo. Planet hade 163 personer ombord, inklusive besättning.

På flygplatsen väntade 17 räddningsenheter och 5 enheter från akutsjukvården, men lyckligtvis behövde de inte rycka in. Landningen kunde ske som normalt.

Planet var ett Boeing 787-flygplan som tillhör flygbolaget Air Japan.