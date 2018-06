Son skapade nerv med sen pärla – Hernandez milstolpsmål gav ny mexikansk seger

Mexiko följde upp skrällsegern över Tyskland med att bräda Sydkorea i sin andra match i fotbolls-VM. Javier Hernandez sköt segermålet halvvägs in i andra halvlek – hans 50:e landslagsbalja.

Tre oväntade poäng mot Tyskland – tre betydligt mer väntade mot Sydkorea.

Mexiko var steget före koreanerna merparten av matchen och segersiffrorna 2–1 var i underkant. Sydkoreas stjärna Heung-min Son fixade på egen hand fram en reducering på stopptid då han skruvade in ett distansskott, men en kvittering var aldrig aktuell.

Det glädjande för Sydkorea var att sviten på 288 långa minuter utan mål i VM-sammanhang tog slut.

Mexiko inledde målskyttet i den 26:e minuten. Andres Guardado sköt bollen i handen på Hyun-soo Jang och mexikanerna tilldelades en straff som Carlos Vela förvaltade.

– Ingen tvekan om att det var straff. Backen satte upp armen i vädret helt i onödan, analyserade Yles expert Petri Pasanen straffsituationen.

Straffen var den fjortonde under turneringen hittills. Det är en mer än under hela VM 2014. Rekordet är 18 straffar som delats ut i tre VM-slutspel: 1990, 1998 och 2002.

Det andra målet kom efter en blixtsnabb kontring med en dryg timme på klockan. Hirving Lozano spelade fram Javier Hernandez som med sin första beröring vände bort sin back och med den andra satte in 2–0.

Hernandez är Mexikos alla tiders främsta målskytt och fullträffen var ”Chicharitos” 50:e i landslagströjan. Hernandez har nu nätat i tre VM-turneringar på raken.

Mexiko säkrar sin plats i åttondelsfinal om Tyskland inte vinner över Sverige i kvällens sena kamp. Mexiko avslutar gruppspelet mot Sverige på onsdag, medan Tyskland tar sig an Sydkorea.

– Mexiko har många element som behövs för att nå framgång. Det finns en bra laganda och arbetsmoral, samt duktiga individer som kan avgöra både själva och tillsammans, anser experten Erkka V. Lehtola.

26. Carlos Vela (straff) 0-1

66. Javier Hernandez 0-2

90+3. Heung-min Son 1-2