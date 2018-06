Svårstoppade Belgien rullar vidare mot åttondelsfinal – Tunisien är nästa munsbit

Belgien har inte förlorat en gruppspelsmatch vid VM på de tio senaste försöken och är obesegrade i de tjugo senaste matcherna. Tunisien föll tungt i premiären mot England, men är i ärlighetens namn inte ett lag bra nog för att utmana i kampen om tre poäng.

Spartak Stadion, Moskva

Matchen sänds i Yle TV2 och på Yle Arenan med svenskspråkigt referat av Antti Koivukangas.

Belgarna stormade igenom VM-kvalet genom att ösa in mål och gjorde fyra mål i genrepet mot Costa Rica och tre i premiären mot Panama.

Det finns ett överflöd av offensiv talang i den belgiska truppen och samtidigt som försvaret aldrig testades på allvar i Panama-matchen är gruppspelet uppbyggt så att motståndet hårdnar gradvis.

Tunisien är en tuffare utmaning än Panama och England kommer att bli turneringsinledningens riktiga värdemätare nästa vecka.

Den officiella hashtaggen för det belgiska landslaget är #RedTogether och det verkar som om Roberto Martinez fått den spretiga spelartruppen med flera stora egon att dra åt samma håll.

För duon Vincent Kompany och Thomas Vermaelen kommer Tunisien-matchen ännu för tidigt, men den defensiva kvaliteten finns där för att hålla undan. Belgien är favoriter ännu i matchen mot Tunisien, men efter det blir marginalerna betydligt mindre.

Att inte markera Harry Kane ordentligt på en hörna är ett tjänstefel som får ödesdigra konsekvenser på VM-nivå.

Lagets två senaste matcher i Krasnodar har slutat i knappa förluster mot europeiska stornationer (0-1 mot Spanien i genrepet och 1-2 mot England i premiären), men de stenhårda dusterna har förberett Tunisien väl för följande utmaning.

Karthagos örnar blev rånade på två poäng i premiären men är ett av de bättre afrikanska lagen i turneringen och kan rubba Belgien.