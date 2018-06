Hajpade Polens VM-äventyr över – stormvarning av fräscht Colombia

Polen målades inför fotbolls-VM som en potentiell svart häst. Det blev istället en total flopp. Colombia visar däremot upp liknande takter som bar fram till kvartsfinal i VM 2014.

– Det hjälps inte, Polen är en av de största besvikelserna i den här turneringen. Åttonde på världsrankningen, Robert Lewandowski i högform och ett bra EM för två år sedan. Nu blir det fullständig pannkaka.

Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi sammanfattar ett uselt polskt VM-slutspel i Ryssland. Efter förlusten mot Senegal i premiären kom nederlag nummer två i kväll mot Colombia.

Colombia, vars premiär mot Japan stördes av en tidig utvisning, bjöd däremot på en uppvisning. Mål av Yerry Mina, Radamel Falcao och Juan Cuadrado gav colombianerna en övertygande seger med siffrorna 3–0.

Colombia tog sin tangerat största seger i VM-slutspel. Under succéturneringen 2014, då Colombia marscherade ända fram till kvartsfinal, föll Grekland med 3–0 och Japan med 4–1.

– Den offensiva kvartetten med James Rodriguez, Juan Quintero, Juan Cuadrado och Radamel Falcao var oerhört vass. De hittade samspelet och fick till mångsidiga anfall, berömmer Yles expert Jarkko Wiss.

Efter en söndrig start på kampen tog Colombia över allt mer. Utdelningen kom i den 40:e minuten, då mittbacken Mina nickade in James Rodriguez precisa inlägg.

Rodriguez, som korades till skyttekung 2014, hade därmed varit inblandad i nio av Colombias tolv senaste matcher. Fullträffen kom med matchens första avslut på mål.

Fortsättning följde i andra halvlek. Radamel Falcao kom loss och avslutade distinkt. Målet var 32-åringens första i VM-sammanhang, efter att nationens alla tiders främsta målskytt missat Brasilien på grund av skada.

Fem minuter senare satte Juan Cuadrado in trean och Colombia vann drabbningen med 3–0.

Colombia går därmed upp på tre poäng och en tredje plats i tabellen, som toppas av Senegal och Japan på fyra poäng var. I den sista omgången på torsdag ställs Colombia mot Senegal, medan Japan möter jumbon Polen.

40. Yerry Mina 0–1

70. Radamel Falcao 0–2

75. Juan Cuadrado 0–3