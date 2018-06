Hon blev plagierad av känd Marimekkodesigner – nu ställs hennes fantasifulla verk ut i Åbo

I maj 2013 gick ett sus genom designvärlden när det visade sig att den mångåriga Marimekkodesignern Kristina Isola hade plagierat ett mönster av den ukrainska konstnären Maria Primatsjenko. I sommar kan man se Primatsjenkos färgsprakande verk på Ars Nova i Åbo.

Tygmönstret som Kristina Isola tecknade i eget namn gick under namnet "Metsänväki" (Skogsfolket) och släpptes år 2007.

I maj 2013 avslöjade Helsingin Sanomat att Isola kalkerat sitt mönster på ett verk från 1963 av den ukrainska folkkonstnären Maria Primatsjenko.

Efter avslöjandet medgav Kristina Isola att hon använt den ukrainska konstnärens skogsmönster som förlaga, och hon bad sina kolleger på Marimekko och företagets kunder om ursäkt.

Men ursäkten hjälpte inte – bara fyra månader senare avbröt Marimekko allt samarbete med den tidigare omhuldade och hyllade designer.

Efter skandalen som fick Marimekkos aktiekurser att sjunka och förtroendet att svikta erbjöd sig företaget att köpa rättigheterna till en del av Primatsjenkos verk sedan Museet för folkkonst i Ukraina hotat med att stämma det finländska företaget.

Som en försoningsgest framförde Marimekko också ett önskemål till Museet för folkkonst i Ukraina om att ordna en utställning med Maria Primatsjenkos verk i Finland.

Det plagierade verket ”Råtta på väg” finns dock inte med på utställningen ”Maria Primatsjenkos sagolika värld” som visas på museet Ars Nova i Åbo t.o.m. den 2 september.

Däremot kan man notera att Marimekko står som sponsor för utställningen. En hedervärd goodwillgest samtidigt som det givetvis är ett försök från företagets sida att rentvå sitt rykte – även om mönsterplagiatet inte nämns någonstans i samband med utställningen.

Det är första gången den ukrainska folkkonstnären Maria Primatsjenko (1908-97) presenteras för en finländsk publik.

Och vilka färgsprakande folkloristiska verk vi får ta del av: fantasifulla fåglar med fjädrar i regnbågens alla färger, blommor som smällkarameller och böljande sagoskimrande landskap med harar som spelar upp till dans.