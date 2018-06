Veteranens inhopp gav utdelning: Keisuke Honda gjorde japansk VM-historia

Japan och Senegal bjöd på härlig fotbollsunderhållning när nationerna drabbade samman i fotbolls-VM. Senegal såg ut att marschera mot åttondelsfinal – men då slog Keisuke Honda till.

Japan och Senegal inledde båda VM på bästa möjliga sätt med varsin seger över Colombia respektive Polen. En ny seger i dag skulle inneburit ett jättesteg mot avancemang.

Men det blev delad poängpott i Jekaterinburg.

I den 78:e minuten gav Takashi Inui ett lågt inlägg som gled rakt i gapet på inhopparen Keisuke Honda – och en av Japans alla tiders fotbollsspelare stod för ett säkert avslut.

Hondas mål förde Japan ikapp till 2–2, vilket även var matchens slutresultat. Honda blev första japan att näta i tre VM-turneringar efter sina fullträffar 2010 och 2014.

Före Hondas kvittering satt Senegal i förarsätet.

I den elfte minuten öppnade Senegals stjärna Sadio Mane målskyttet efter ett svagt ingripande av Eiji Kawashima. Bollen studsade in i mål efter att Japans keeper boxat ut bollen i Manes knä.

Japans första utjämning kom med en dryg halvtimme på klockan. Yuto Nagatomo tog elegant ner en långboll, gjorde bort två senegaleser i straffområdet och lämnade bollen till Takashi Inui som satte in 1–1.

I andra halvlek var Japan närmare ett segermål – bland annat hade Inui ett skott i ribban – men det var Senegal som igen tog ledningen. Högerbacken Moussa Wague rusade fram mot bakstolpen och slog in ett inlägg.

Den senegalesiska glädjen varade i sju minuter – innan Keisuke Honda klev fram.

– Ett rättvist slutresultat vill jag påstå, konstaterade Yle Sportens referent Christoffer Herberts efter slutvisslingen.

Krysset betyder att Senegal och Japan toppar grupp H med fyra poäng var. Nollpoängarna Colombia och Polen möts i kväll klockan 21.00.

Den sista omgången avgörs på torsdag och där ställs Senegal mot Colombia, medan Japan tar sig an Polen.

11. Sadio Mane 0–1

34. Takashi Inui 1–1

71. Moussa Wague 1–2

78. Keisuke Honda 2–2