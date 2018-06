Iago Aspas räddade Spanien efter mardrömsmatch av Sergio Ramos

Spanien levde farligt och låg under två gånger mot Marocko i sin sista gruppspelsmatch i VM. Efter stor dramatik och mycket känslor i Kaliningrad slutade matchen 2–2.

Marocko hade inga möjligheter att avancera från gruppen efter förlusterna mot Iran och Portugal men orsakade ändå stora bekymmer för världsmästarna från åtta år tillbaka.

Marocko tog ledningen i matchen efter en grov miss av Sergio Ramos som tillät Khalid Boutalib rinna igenom det spanska försvaret och pricka in bollen mellan benen på målvakten David de Gea.

Ifall Spanien hade förlorat med två mål eller mer mot Marocko hade laget riskerat att åka ur VM efter gruppspelet, men den spanska repliken kom bara fem minuter efter Marockos ledningsmål.

Isco sågade sig igenom det marockanska försvaret efter snyggt kombinationsspel med Andres Iniesta och utjämnade matchen med sin första VM-fullträff.

Marocko fortsatte ändå orsaka gråa hår för spanjorerna och var bara några centimeter ifrån ett andra mål i inledningen av andra halvleken då Nordin Amrabats långskott träffade insidan av ribban.

Spanien skapade stundvis flera farligheter men fick inte in bollen mellan stolparna.

Istället slog Marocko till igen, nu på hörna, och även den här gången var Ramos otursgubbe. Real Madridbacken förlorade nickduellen mot inhopparen Youssef El-Nesyri som gjorde 2–1.

Den spanska äran räddades av inhopparen Iago Aspas som sköt in kvitteringen i den 91:a minuten.

Spanien vann sin grupp före Portugal som spelade oavgjort mot Iran. I åttondelsfinal ställs Spanien mot värdnationen Ryssland medan Portugal tar sig an Uruguay.