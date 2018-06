Premiär för Allsång på Skansen 2018 - Sanna Nielsen och Peter Jöback är taggade till tusen!

För många tv-tittare blir det ingen riktig sommar utan Allsång på Skansen. Och nu är väntan över för denna gång. Sanna Nielsen leder allsången för tredje säsongen.

På tisdag kväll stiger Sanna Nielsen upp på Sollidenscenen.

- Det känns ju lite som att komma hem! Jag har lärt mig att inte vara nervös fast programmen är direktsända. Om någonting oväntat inträffar försöker jag snappa upp det och "go with the flow"...

Vill inte välja artisterna

Också i år har SVT fått ihop en diger lista med gäster som representerar helt olika musikgenrer och lockar tittare i alla åldrar till tv-soffan.

Sanna Nielsen sitter med på redaktionmötena inför säsongen, men vill inte vara den som utser gästerna.

- Jag vet ju hur glad man blir över en inbjudan till allsången! Men eftersom jag själv är artist vill jag inte vara den som sitter och säger "du får komma men inte du". Det får SVT göra.

Sjunga solo i direktsändning - gaah eller hurra?

Under sändningen brukar Sanna ge sig ut i publikhavet och plötsligt kan den som suttit och trallat med i allsköns ro tvingas sjunga ett litet solo i direktsändning! Drömmen för somliga, en skräckupplevelse för andra.

- Haha, jag försöker nog läsa dem som sitter i pubilken, intygar Sanna. En del visar ju med hela sitt kroppsspråk att de inte vill att jag ska komma och trycka upp mikrofonen i ansiktet på dem och då får de vara i fred. Jag plockar någon som ser ut att vilja bjuda på sig själv istället.

Puh, vilken lättnad. Med andra ord kan också en allsångs-gillande kråksångare sitta i publiken utan att vara rädd.

Lill Babs lever vidare

Så här inför en tredje sommar på Skansen kanske Sanna Nielsen kommer på något speciellt allsångsminne som sticker ut?

Barbro "Lill-Babs" Svensson på Allsången sommaren 2016. Två kvinnor står på en scen och sjunger medan de lutar sig mot varandra Bild: STELLA PICTURES/All Over Press

- Det var när vi hade Barbro "Lill-Babs" Svensson här. Hon är fantastisk - jo jag säger ”är” för hon kommer att finnas med oss för evigt. Hon var den som kom in i replokalen en måndag när alla var supertrötta, hojtade ”hej hej, nu sjunger vi” och spred sådan otrolig värme och energi. Hon är en sann förebild!

Jöback is back

Gästartister i säsongsöppningen av Allsång på Skansen är Shirley Clamp, Shirin, Jireel och Peter Jöback.

Peter kan med all rätt titulera sig allsångs-veteran vid det här laget.

Peter Jöback Leende man i stråhatt Bild: Eero Hannukainen/IBL

- Jag tror jag är uppe i tjugo allsångsframträdanden, jag började redan på 1980-talet! Men nu är det fyra år sedan sist, och första gången med Sanna som programledare, så det ska bli toppen!

Peter har ett intensivt år på gång. I september blir det premiär för hans alldeles egna show, Med hjärtat som insats, ett projekt har arbetat med i flera år.

Dessutom kommer snart hans första studioskiva på sju år. Full rulle med andra ord.

Men finns det ännu någonting kvar att bocka av på bucket listan efter allt detta: egen show, paradrollen som Fantomen på på operan etc.

- Jo faktiskt, jag skulle vilja filma mera! Så jag hoppas att tv och film kunde bli min nästa grej.

Som artist behärskar Peter Jöback de flesta musikstilar. Men finns det någon sommarsång som ligger honom extra nära om hjärtat?

- Jag har en solklar favorit och det är Mats Paulssons Visa vid vindens ängar! Den var min mammas favorit också och jag sjunger den för mina barn.

Allsång på Skansen sänds direkt i Yle TV1 och på Arenan varje tisdag i åtta veckors tid kl. 21.00 med start tisdag 26.6.2018.

Sändningen refereras på finska av Hanna Pakarinen. Vill du se på programmet utan finskt referat bör du välja svenska som sändningsspråk.