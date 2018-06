Ricardo Quaresmas drömträff gav inte gruppseger – Portugal tappade ledningen mot Iran efter straffmiss av Ronaldo

Portugal var på väg att vinna grupp-B men var till slut nära att missa slutspelet i fotbolls-VM efter en sen upphämtning av tappra Iran.

Iran försvarade tajt och Portugal behövde en stålande individuell prestation av Ricardo Quaresma i slutet av första halvleken för att spräcka nollan i den sista gruppspelsmatchen.

Quaresma som fick spela från start för första gången i VM-turneringen sköt bollen upp i krysset med yttersidan av högerfoten.

Cristiano Ronaldo fick chansen att gå upp i skytteligaledning jämsides med Englands Harry Kane när Portugal tilldelades en straffspark i den 53:e minuten.

Ronaldos avslut var ändå inte av bästa kvalitet och Irans målvakt Alireza Beiravand lyckades rädda.

Iran behövde slå Portugal för att avancera från gruppen och kom nära.

Iran fick straff på stopptid då Portugals ytterback Cedric berörde bollen med handen inne i straffområdet. Karim Ansarifard tog vara på chansen och kvitterade till 1–1.

Iran skapade ytterligare målchanser i slutminuterna men klarade inte av att slå ut Portugal ur VM.

Iran slutade trea i grupp-B medan Portugal efter det sena baklängesmålet får nöja sig med en andra plats i gruppen bakom Spanien. Portugal möter Uruguay i åttondelsfinal medan Spanien tar sig an Ryssland.