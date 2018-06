Skådespelaren Maria Sid: Jag skämdes för att jag blev slagen

I många år teg skådespelaren och regissören Maria Sid om det våld som hon utsattes för i sitt första äktenskap.

På grund av den skam hon kände valde hon att inte berätta om det för en enda person. Men metoo-rörelsen har gett henne både kraft och mod. Nu är hon beredd att tala.

Metoo-rörelsen har fått kvinnor och också män världen över att öppna sig och öppet tala om övergrepp av olika slag. Maria Sid säger att hon berörts och upprörts på djupet av de olika berättelserna.

- Jag kunde aldrig tro att det var så allmänt, att det faktiskt finns överallt. Det finns ute i den stora världen och här hemma i den lilla, trygga världen, säger hon.

- Det har varit skrämmande och befriande på samma gång. Det finns en otrolig kraft i att dela erfarenheter och berättelser med varandra, i att våga. Det har gjort mig modig, fått mig att bearbeta jobbiga saker som jag har upplevt i mitt liv, berättar hon.

Misshandlades i första äktenskapet

I sitt första äktenskap utsattes Maria för grov misshandel. Hon var ung och kär och inställd på ett evigt äktenskap, där fåglarna skulle kvittra och solen lysa för evigt. Att det inte blev så var en stor skam.

- Tack och lov lyckades jag snabbt ta mig ut ur äktenskapet. Jag har alltid varit en fighter. Men jag gjorde det helt ensam. Jag inbillade mig, dumt nog, att ensam är stark. Det är egentligen det värsta, att jag gömde incidenten istället för att prata om den, säger hon.

Ensam är inte stark

- I dag ångrar jag väldigt mycket att jag inte gjorde en polisanmälan. Det hade hjälpt både honom och mig. Förövaren gick vidare i livet och var lika våldsam i följande relation, berättar hon.

Samtidigt valde Maria att sluta umgås med alla de gemensamma vännerna. Det gjorde henne ännu mera ensam. Och hård, för att skydda sig.

- Det var dumt. Jag borde inte ha vänt vännerna ryggen. Jag borde ha vågat tala om det som hände, dela det med dem, säger hon.

- Det har den gångna vintern och våren lärt mig att man ska. Ensam är INTE stark. Tvärtom känner jag mig stark när jag har kunnat dela mina svårigheter, säger Sid.

Vi måste tala om det svåra

Maria Sid förvånas över att det finns människor som på fullaste allvar hävdar att metoo har gått för långt.

- Det kan väl inte finnas något fel i att kräva respekt, i att vilja bli rättvist behandlad. Jämställdhet är ju något som gynnar precis alla. Det gynnar också män som ofta lever som fångar i en snäv mansbild stipulerad av alfahannar, menar hon.

- Kan vi gå förbi den mansbilden kan en massa män få en större plats i världen och livet, i sina liv, hoppas hon.

- Jämställdheten är fantastisk om man bara vill förstå den rätt! säger hon.

Inspirerad av den amerikanska sociologiprofessorn Brené Brown, som föreläser och forskar kring sårbarhet, har Maria som nyss fyllde 50 år bestämt sig för att våga var sårbar, våga leva med öppet hjärta.

Modigt att vara sårbar

- Jag tror att det är det viktigaste i livet, att leva med hela sitt hjärta. Det gör en sårbar. Och det är ofrånkomligt att man då känner stor sorg och besvikelse. Men samtidigt blir glädjen så mycket större och sannare, säger hon.

Att vara modig är att ta en risk. Risken att våga misslyckas. Det lärde sig Maria av den italienska dramatikern och regissören Dario Fo.

- När jag jobbade med honom presterade jag så svetten lackade för att visa hur duktig jag var. Han bara tittade på mig och bad mig sluta. ”Våga göra bort dig”, sa han, ”så kan vi sen se vad som händer”, berättar hon.

- Det var ögonöppnande för mig och gjorde mig till en mycket bättre skådespelare. Och till en modigare människa, säger hon.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



Låtlista:

Iiro Rantala: Anyone With A Heart

Albert Ketèlbey: In A Monastery Garden

Paloma Faith: Crybaby

Salem Al Fakir: One Of The Others

Coldplay: Adventure Of A Lifetime

Helen Sjöholm/Chess: Lämna inga dörrar på glänt

Aretha Franklin: You Make Me Feel Like A Natural Woman

Fibes Oh Fibes: Goodbye To Love

Marvin Gaye & Tammi Terrell: Ain’t No Mountain High Enough