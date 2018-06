Trumps tullar får Harley-Davidson att flytta produktion utomlands

Budskapet i stark kontrast till hennes intresse för barnen.

Melania Trumps klädval väcker igen uppmärksamhet under ett besök i Texas. Texten "I really don´t care. Do U?" på hennes rygg stod i stark kontrast till hennes intresse för flyktingbarnen hon skulle träffa. President Trump hävdar att texten syftade på "fake media".