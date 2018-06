Argentina vidare efter högdramatisk sista omgång – Kroatien krossade de isländska VM-drömmarna

Kroatien och Argentina går vidare till åttondelsfinal från grupp D. Det står klart efter en thrilleraktig sista omgång, som avgjordes först under de allra sista minuterna. För Argentinas del blev Marcos Rojo nationalhjälte.

Allt stod på spel i de två sista matcherna i grupp D. Kroatien hade säkrat avancemanget redan efter segern över Argentina, och kunde således lämna flera nyckelspelare på bänken.

Argentina fick däremot försöka besegra Nigeria, som greppat tag om andraplatsen i gruppen.

Och visst fick argentinarna en drömstart på matchen. Redan i den 14:e matchminuten fick Lionel Messi en lång djupledspassning och förvaltade den kliniskt – 1–0 till Argentina.

Men argentinarna inledde den andra halvleken passivt och det kostade laget dyrt. Fem minuter in i den andra halvleken gjorde Javier Mascherano sig skyldig till ruff i straffområdet – och Victor Moses satte in kvitteringen med ett kyligt avslut.

Efter det var det Argentina för hela slanten. Och med några minuter på klockan kom utdelningen. Marcos Rojo stod för avslutet på ett högklassigt inlägg och matchen var agjord. Men ännu var avancemanget inte klart.

Island hade nämligen bättre målskillnad inför den sista omgången och skulle med en seger över Kroatien klättra förbi Argentina i tabellen.

Efter att ha inlett urstarkt kom kallduschen i början av den andra halvleken. I samma stunder som Nigeria kvitterade matchen mot Argentina satte Milan Badelj in 1–0 för Kroatien.

Men islänningarna hade inte gett upp. Med en kvart kvar av matchen fick önationen en straff. Gylfi Sigurdsson var självsäkerheten själv och pangade in kvitteringen.

Men den frenetiska jakten på ett ledningsmål fick ett abrupt slut. Ivan Perisic stod för avslutet på en vass kontring och satte samtidigt punkt för den isländska VM-sagan då han pangade in 2–1 i den 90:e spelminuten.

Med andra ord är det Kroatien som gruppetta och Argentina som tvåa som går vidare till åttondelsfinal. Kroatien möter Danmark medan Argentina ställs mot Frankrike.