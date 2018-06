Damernas handbollscup börjar med derby i Karis - de västnyländska herrlagen börjar på bortaplan

Valeriya Kirillova från Sjundeå IF skjuter ett hoppskott.

Sjundeå IF med bland andra Valerya Kirillova spelar första matchen i finska cupen mot BK-46 i Karis. (Arkivbild). Valeriya Kirillova från Sjundeå IF skjuter ett hoppskott. Bild: Yle/ Patric Westerlund

Finska cupen i handboll kör i gång i september men Handbollsförbundet ha lottat de första omgångarna redan nu. Damernas cup börjar med ett västnyländskt derby då Sjundeå IF och Karislaget BK-46 drabbar samman.

BK-46 och Sjundeå IF spelar matchen i Karis. Matchen spelas 12.9.

I damernas cup deltar endast åtta lag.

Fjorton lag deltar i herrarnas cup

I herrarnas cup deltar 14 lag. De västnyländska lagen inleder på bortaplan.

BK-46 möter Grankulla IFK, Hangölaget HC HIK spelar mot Helsingfors IFK och Sjundeå IF tar sig an Esbo IF.

Riihimäkilaget Cocks och Dicken från Helsingfors vilar i den första omgången.

Första omgången i herrarnas finska cup spelas 5-6 september.

Säsongen 2017-18 slog Cocks Grankulla IFK i finalen med 36-24. HIK vann damernas cup senaste säsong. I finalen besegrade HIFK lokalkonkurrenten Dicken med siffrorna 28-25.

Handbollsförbundet har ännu inte publicerat matchprogrammen för damernas FM-serie eller herrarnas FM-liga.