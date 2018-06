Frankrike och Danmark nöjde sig med taktiskt kryss – Peru öppnade segerkontot mot desperat Australien

En poäng var allt Danmark behövde mot Frankrike och motståndarna bjöd aldrig egentligen ens upp till dans. 0–0 innebär att européerna går vidare från grupp C – där också Peru till slut fick vinna en VM-match.

Förutsättningarna var klara: För Frankrike räckte det med ett kryss för att säkra gruppsegern. Då samma resultat också räckte till för att Danmark skulle ta sig vidare till åttondelsfinal blev det inte riktigt någon match mellan lagen på tisdagseftermiddagen.

De farliga målchanserna lyste så gott som totalt med sin frånvaro och endast några halvfarliga distansskott bjöd publiken på underhållning på Lusjnikistadion i Moskva.

Resultatet: 0–0. Krysset innebär att Frankrike avslutar gruppspelet högst upp i tabellen med sju poäng medan Danmark kniper andraplatsen med fem poäng.

Grupptrea? Peru.

Peruanerna, som inför VM titulerats en potentiell svart häst, föll tungt mot både Danmark och Frankrike i de avgörande matcherna. Men mot Australien kom äntligen fullträffen.

Andre Carrillo inledde målskyttet redan i den 18:e minuten och fem minuter in i den andra halvleken avrundade Paolo Guerrero segersiffrorna till 2–0.

Australien kunde med en seger ha tagit sig förbi Danmark i tabellen.