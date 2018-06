Heikkinen: Utskottet har mycket jobb kvar med vårdreformen i september - vårdreformen skjuts troligen upp med ett år

Social- och hälsovårdsutskottet har så mycket jobb kvar ännu i september att det är sannolikt att hela reformpaketet skjuts upp till 2021, säger utskottets viceordförande Hannakaisa Heikkinen (C). Antti Rinne (SDP) är glad att Centern också insett det.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har beslutat att man fortsätter behandla social- och hälsovårdsreformen hela nästa vecka och ytterligare under två dagar under sommarpausen, 20.8 och 3.9. Det stod klart redan då utskottet gick in i mötessalen i dag.

Klart är ändå att utskottet kommer att fortsätta sitt arbete en lång bit in på hösten.

- Vi har ett stort jobb framför oss ännu i september, sade utskottets viceordförande Hannakaisa Heikkinen när utskottet höll paus.

- Realiteterna är att vi har en så stor reform, och så få arbetsdagar reserverade, att vi kommer att behöva tid också i september innan vårt betänkande är klart att överlämnas till grundlagsutskottet, säger Heikkinen.

Det här betyder enligt Heikkinen i praktiken att hela reformen verkar skjutas upp med ett år.

Det samma sade statsminister Juha Sipilä då han medverkade i A-studio på måndag kväll: om utskottet inte är klara så att social- och hälsovårdsreformen är i hamn i juli skjuts den upp med ett år, till 2021.

Rinne: "Bra att också Centern insett det"

I riksdagen kommenterar Antti Rinne (SDP) att han är glad att statsministern och Centern också insett att reformen behöver skjutas upp.

- Det har varit självklart för mig efter grundlagsutskottets betänkande. Redan då stod det helt klart att det inte är möjligt att få ett betänkande från social- och hälsovårdsutskottet under sommaren.

Varför har man upprätthållit illusionen av att det går att göra?



- Det är maktpolitik. För statsministern var det mycket viktigt att ha landskapsval innan man går till riksdagsval. Men för alla andra har det varit helt klart att det inte är möjligt att göra på det sättet, säger Rinne.

Att reformen skjuts upp ser han som en bra sak.

- Nu har vi möjlighet att använda tiden för att korrigera såna saker som inte är bra.

"Vi är fullständigt funktionsdugliga"

Då utskottet med ordförande Krista Kiuru (SDP) i spetsen inte behandlat frågan färdigt förra veckan och medlemmar och ministrar grälade i offentligheten anklagades utskottet för att vara funktionsodugligt.

Nu slår medlemmarna ifrån sig och säger att man bara vill ha arbetsro. Vänsterförbundets riksdagsledamot och utskottsmedlem Aino-Kaisa Pekonen skriver på Twitter att utskottet är högst funktionsdugligt och har bra "fiilis".

Pekonen skriver att man fortsätter höra sakkunniga fram till den 6 juli.

Huomenta Suomi!#Sote -valiokunta jatkaa työtään täysin toimintakykyisenä, voimissaan ja ihan hyvällä fiiliksellä. Jatkamme vastine- ja asiantuntijakuulemisia 6.7 asti. — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) June 26, 2018

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uttryckte glädje på Twitter och uppmanade alla till att ge arbetsro till utskottet.

Vit rök från social-och hälsovårdsutskottet. Bra att man kunnat enas om hur arbetet fortsätter. Viktigt nu att regeringen ger utskottet arbetsro. Och hela reformen ser ut att skjutas upp med ett år - ifall riksdagen på slutrakan överhuvudtaget kommer att rösta för den! #sote — Anna-Maja Henriksson (@anna_maja) June 26, 2018

Från reformens moderparti Centern kommer det dock kritik mot beslutet. Riksdagsgruppens ordförande Antti Kaikkonen twittrar att farten inte är tillräckligt snabb.

Hyvä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta sopi lisäpäivistä työhönsä, mutta vauhti ei riitä. Sote-uudistus siirtyy vuodella eteenpäin, ellei ihmeitä tapahdu.



Harvemmin niitä tapahtuu.#sote — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) June 26, 2018

