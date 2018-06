Kändiskocken Michael Björklund: Min pappa tog sitt liv

Han valde att stiga av sitt livsprojekt och sitt hektiska liv i restaurangköket - för att bada bastu, odla i sin trädgård och bära sten. Och för att sörja sin pappa.

Han har charmat oss i Strömsö och han finns i vårt Facebook-flöde med sina kocktips på hitte-på-finska.

Han är lättsinnet och glädjen personifierad, men precis som alla andra har Micke förstås också en bakgård. Den bakgården bestod under många år av minutscheman och obefintlig vila.

Kunder kom före familj och andras välmående före egen hälsa.

Mamma ropade i telefonen

En majdag förändrades allt. Micke stod i sin restaurang på Åland och stekte köttbullar då telefonen ringde. Hans händer var fulla av köttbullssmet så han kunde inte svara.

- Men det ringde igen och fumligt fick jag telefonen mot örat och hörde mamma som ropade i andra ändan. Ropade att jag måste komma hem, säger Michael Björklund.

Mickes pappa var inte bara en far, Mickes pappa var också hans mentor och kollega. Pappan hade jobbat i restaurangbranschen i hela sitt liv och Micke följde i hans fotspår.

Otaliga var deras gemensamma cateringprojekt till mer eller mindre utmanande ställen.

- Pappa brukade också följa med på tävlingar och han var den som hurrade ivrigast av alla, berättar han. När vi någon gång hade tid att sitta ner och äta själva pratade vi inte heller om något annat än mat. Det var mat överallt, säger han.

Allting svartnade

I januari pensionerades Mickes pappa från sitt jobb och blev lite nedstämd. Så där som man nu kanske blir om man gett 150 procent i 40 år och en dag stiger av.

- Visst märkte vi att han blev nedstämd men vi tänkte att det liksom hörde till när man blev pensionerad, säger han.

I mars blev det verkligt jobbigt och nu satte Mickes syster pappan i bilen och körde efter hjälp. Han fick hjälp, han fick mediciner och han blev bättre. Alla blev lättade och gick tillbaka till sina ekorrhjul.

Så kommer det fruktansvärda samtalet, Micke lämnar stekbordet och springer ut i bilen.

- När jag svänger in på gården är det så vackert. Solen lyser och allt är som vanligt, på utsidan. Jag rusar in och där ser jag min mor, och min far på golvet. Jag blir helt chockad. Det svartnar, helt enkelt, säger han.

Började ta hand om sig själv

En vacker majdag såg Mickes pappa ingen framtid. Kanske ångesten blev bottenlös, kanske deppigheten fick honom att förlora hoppet?

Ingen vet, men samtidigt som hans son stekte köttbullar och trodde att allt var bra tog pappan sitt liv.

För första gången i sitt vuxna liv tog Micke time-out. Han steg av sitt stora livsprojekt för att ta hand om sig själv och sin familj. Ta hand om sin sorg och sin förtvivlan.

- Alla sörjer på olika sätt. Mitt sätt, den gången, var att bära sten och bada bastu. Jag hade aldrig haft tid för att ta hand om en trädgård, men nu var jag ledig och nu bar jag, minns han.

Gick i terapi

Micke var för första gången huvudansvarig för barnen.

- Jag började gå i terapi. Jag har nog alltid haft mycket känslor men aldrig kunnat tala om dem, undvikit att tala, men nu måste jag och det hjälpte, säger han.

- Alla borde gå i terapi, säger Michael Björklund tre år efter den hemska eftermiddagen i maj.

Micke Björklunds sommarprat handlar om psykisk ohälsa och en sjuk bransch. Han talar om framgångens pris och sin skuld över sin pappas död, men också om sin ilska.

- Jag är så otroligt arg över att han gjorde så här mot oss, säger Micke. Men utan den här händelsen skulle jag kanske inte heller ha förstått vad som på riktigt är viktigt i livet, säger han.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



Låtlista:

Enya: Sail Away (Orinoko flow)

Ellinore Holmer & Theresia Widarsson: Du är allt

Avicii: Without you

Frida Andersson: Drömlänges

Chris Kläfford: Take Me To Church

FORK: So What

Andrea Bocelli & Sarah Brightman: Time to say goodbye