Valpen Whisky lär sig hitta cancer med luktsinnet - lovande resultat i identifiering av bröst- och prostatacancer

Metallibändejä on Suomessa asukasta kohden enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ei siis ihme, että Helsinkiä on toisinaan kutsuttu metallimusiikin maailman pääkaupungiksi. Metallimusiikin ympärille syntynyttä alakulttuuria hyödynnetään jopa Suomen maakuvan rakentamisessa. Nyt myös akateeminen maailma on löytänyt metallin tutkimuksen.