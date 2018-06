Avgående kulturfondsdirektören Leif Jakobsson: Jag uppmanar alla män att pröva en ny hobby

Vi vet att kvinnor lever längre än män. Undersökningar visar att kvinnor ofta har bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt och att de känner en större tillfredsställelse i sin vardag.

En orsak kan mycket väl vara deras öppnare inställning till livet och förmågan att fördomsfritt pröva nya saker, funderar Leif Jakobsson.

Många av oss jobbar i dag på en osäker arbetsmarknad där ständiga förändringar, både frivilliga och ofrivilliga, är en del av vardagen.

För att klara av de här förändringarna på jobbet behöver man vettiga och utvecklande fritidssysselsättningar.

Kvinnor öppnare för förändring än män

- Jag har märkt att kvinnor i min närhet oftare än män har en förmåga att öppet ta emot det nya och jag tror att det absolut spelar en roll i varför kvinnor anses må bättre än vi män, säger Leif Jakobsson. Därför uppmanar jag alla män, åtminstone de lite äldre, att fördomsfritt pröva en ny hobby! säger han.

Jakobsson menar att många män bara är fokuserade på sina jobb. Och har de en hobby är det ofta något de fastnade för redan som barn och tonåringar, säger han.

- Jag kan inte låta bli att tycka lite synd om de 40-åriga män som med kepsen på svaj och skägget flaxande kring ansiktet rullar runt på sina skateboards eller de skrikande 60-åriga fotbollsexperterna som ser ut att vara fastgjutna i fotbollsarenornas läktare, utan en tanke på det nyttiga i att röra på sig själva, menar han.

Udda intressen förenar likasinnade

Leif Jakobsson har själv prövat många olika hobbyer och han poängterar att det verkligen inte handlar om att binda upp sig för resten av livet.

Redan som barn samlade han på frimärken och Corgi-bilar, som vuxen har han periodvis varit en passionerad samlare av supbägare i silver från barndomsstaden Jakobstad eller lantlig keramik från den japanska ön Okinawa.

- Då du möter något som du inte förstår - ge det en chans, fördjupa dig i det! Information finns i dag överallt, föreningar och organisationer hjälper dig att komma vidare, säger han.

Jakobsson säger att det är viktigt att lära sig någonting nytt.

- Också om det kanske handlar om någonting riktigt smalt, som österbottniska supbägare eller japansk keramik, öppnar det dörrar till bredare insikter om historia, samhälle, politik och ekonomi. Udda intressen ger dessutom ofta en rad nya bekantskaper som i bästa fall utvecklas till vänskap, säger han.

-Tillåt dig att bli nörd på deltid! Det är utvecklande och roligt och framförallt högst tillåtet att syssla med något helt onyttigt – bara du själv finner glädje i det, uppmanar han.

Förändring är en del av livet

I sitt sommarprat i Yle Vega talar nypensionerade kulturfondsdirektören Leif Jakobsson om förändringar.

Hur vi möter dem, klarar av dem och påverkas av dem. Förändringar på arbetsmarknaden, i privatlivet, i hälsan, i miljön, i smak och intressen och i boende.

- Jag har bytt arbetsplats och bransch många gånger. Jag har flyttat ett 30-tal gånger och bott på en massa olika orter, både hemma och utomlands. Jag har flyttat bort och jag har flyttat tillbaka. Det har lärt mig att inte vara rädd för förändringar, utan tvärtom att se det som en styrka, som en del av livet, berättar han.

Vill dansa mera disco

- Vi kan inte bli det vi vill, om vi fortsätter att vara det vi är, summerar Leif Jakobsson som i sitt sommarprat varvar sina funderingar kring förändringar med äldre och nyare discomusik.

- På tal om hobbyer – jag älskar att gå på disco och dansa loss. Men gör det alldeles för sällan. Det borde bli en ändring på det, tycker han.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



Låtlista:

Justin Timberlake: Can’t Stop That Feeling

Daniel Adams-Ray: Thinking Of Sunshine

Mark Ronson: Uptown Funk ft. Bruno Mars

Pharrell Williams: Happy

Sister Sledge: We Are Family

Chic: Le Freak

Barbra Streisand & Donna Summer: Enough Is Enough

Shirley Bassey: This Is My Life