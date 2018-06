Biltillverkare varnar Trump för tullar i USA: Hundratusentals jobb kan försvinna

Biltillverkarna befarar att högre importtullar på bilar kommer att leda till tusentals förlorade jobb och kraftigt stigande priser på bilar i USA.

Två sammanslutningar som representerar biltillverkare vädjar till president Donald Trump om att han ska avstå från att höja importtullarna.

Trump har hotat med att höja importtullarna med mellan 2,5 och 25 procent på bilar som importeras från EU.

Trump har låtit tullarna spela en nyckelroll i sitt ekonomiska budskap.

Han har upprepade gånger beklagat underskottet i USA:s bilhandel - framför allt i relation till Tyskland och Japan.

Trump säger att han vill skydda amerikanska jobb - men biltillverkarnas representanter påpekar nu att både amerikanska konsumenter och anställda kommer att skadas av högre tullar.

Den ena koalitionen av biltillverkare (Association of Global Automakers) - som representerar stora utländska biltillverkare som Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, BMW AG och Hyundai Motor Co - säger i sitt uttalande att tullarna inte skapar jobb:

- Tullarna leder bara till att att hundratusentals amerikanska jobb som är kopplade till bilar och bildelar går förlorade.

Tullarna skadar i slutändan den amerikanska ekonomin

Den allians (The Alliance of Automobile Manufacturers) som representerar bland annat General Motors Co, Ford Motor Co, Daimler AG och Toyota varnar också för negativa följder.

- Vi tror att tullar på importerade bilar och bilkomponenter i slutändan kommer att skada den amerikanska ekonomin.

Gruppen kallar tullarna för "ett misstag", och påpekar att ett Trumps planerade tullar kan bli ett farligt prejudikat som andra länder kan börja använda för att skydda sina egna marknader från utländsk konkurrens.

Enligt alliansen har analyser av bilförsäljningen år 2017 visat att en tull på 25 procent på importerade fordon leder till en prishöjning på i medeltal 5 800 dollar vilket kraftigt ökar kostnaderna för amerikanska konsumenter på årsnivå.

Biltillverkarna oroar sig över att det därmed inte kommer att finnas tillräckligt med kapital som kan satsas på självkörande bilar och elbilar.

Argumentet om nationell säkerhet kan inte användas då man talar om bilimport

Enligt de båda tillverkarkoalitionerna visar internationella studier (Peterson Institute for International Economics) att kostnaderna till följd av tullarna kan innebära att 195 000 amerikanska jobb går förlorade.

Antalet förlorade jobb kan stiga till 624 000 om andra länder beslutar sig för att hämnas med samma metoder och införa liknande skyddstullar, sägs det i studien.

De föreslagna tullarna som motiverats med bland annat argument om nationell säkerhet har stött på motstånd också bland många republikaner i kongressen.

Biltillverkarna slår tillbaka påståenden om att bilimport skulle utgöra ett hot mot den nationella säkerheten, och påpekar att 98 procent av de importerade bilarna kommer från länder som är allierade med USA.

- Amerika går inte ut i krig i en Ford Fiesta.

Källa: Reuters