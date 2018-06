Fixa Sibbo fixar fortfarande - sysselsätter redan tre personer på heltid

Uppdateringarna på sociala medier började sakta minska och det verkade som om Fixa Sibbo inte längre var lika aktiv som tidigare.

Så är det ändå inte, säger Lasse Puonti som är verksamhetsledare för Verksamhetscentret Vägskälet som styr fixarpatrullen Fixa Sibbo.

- Vår personal har bytts här under våren och det har tagit en stund att få dem inlärda men visst har vi fixat Sibbo under tiden, säger han.

Verksamhetscentret Vägskälet går under Sibbo kommun och sysselsätter långtidsarbetslösa Sibbobor. Projektet Fixa Sibbo är ett av deras många alternativ.

- Vi har nu tre heltidsanställda som jobbar för Fixa Sibbo och vi planerar anställa en fjärde, säger Puonti.

Aktiva tipsare

Sibboborna har varit aktiva med att anmäla tips på vad som bör fixas. Varje månad får de in mellan 10 och 15 tips, berättar Tuomo Nuolioja som fungerar som arbetsledare för Fixa Sibbo.

- Alla tips har vi inte resurser eller möjlighet att fixa men då brukar vi styra dem till någon annan organisation som till exempel kommunens tekniska avdelning som sedan får ta itu med det, säger Nuolioja.

De tips som kommer in fixar vi så långt vi hinner och kan ― Tuomo Nuolioja

Semestertider är det mindre personal på plats och fixandet kan dröja längre än vanligt. Tips kan man fortsättningsvis skicka in via olika kanaler med taggen #fixasibbo.

- Ofta kommer det in färre tips under sommaren då många är på semester. De tips som kommer in fixar vi så långt vi hinner och kan, säger Nuolioja.

Sommartid sysselsätts även barn och unga på Verksamhetscentret Vägskälet



På gården leker tre unga pojkar med vattenslang och sprutkannor. Deras arbetsdag på Vägskälet håller på att snart ta slut och Nuolioja försöker ännu hitta på något för dem att göra tills dess.

Det dröjer inte länge tills en kvinna kommer med sin cykel för att få den reparerad. Det blir pojkarnas sista arbetsuppgift för dagen.

Här stod ungdomarna och vattnade gräset och blommorna i trädgården på Verksamhetscentret Vägskälet tills de fick uppdraget att reparera en cykel. Sommartid sysselsätter centret ungefär 40 ungdomar med olika uppdrag. en trädgård med ett växthus och terassbord Bild: Jeanette Broman / Yle

Sommartid ordnar Verksamhetscentret även verksamhet för barn och unga i olika åldrar.

Den här sommaren sysselsätter centret sammanlagt ungefär 40 unga med olika sysslor som de unga sedan i fortsättningen kan hjälpa till med även hemma.

- Vi delar upp arbetsuppgifterna så att en del har sysselsättning nu och en del börjar lite senare, säger Lasse Puonti

Den här verksamheten håller på fram tills skolorna börjar igen i augusti.