Riksdagen debatterar den uppskjutna vårdreformen - oppositionen ropar i protest om regeringens kohandel

Pääministeri Juha Sipilä on antanut eduskunnalle pääministerin ilmoituksen soten siirtymisestä. Suomen terveydenhuolto on maailman parasta. Uusi valtakunnansovittelija on Vuokko Piekkala. Sanoma ostaa enemmistön Suomen Tietotoimistosta. Nyt on mansikoiden itsepoiminnan aika.