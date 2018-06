Sensationen ett faktum: Tyskland ute ur VM – Sverige lyckades med det osannolika och mosade Mexiko

Sverige vinner grupp E i fotbolls-VM. Precis allt gick Sveriges väg i ödesmatchen mot Mexiko – samtidigt som Tyskland kammade noll mot ett disciplinerat Sydkorea. Det innebär att de regerande världsmästarna har spelat klart.

Förutsättningarna var både klara och vidöppna: Sverige var efter den svidande förlusten mot Tyskland tvungna att besegra Mexiko, samtidigt som Tyskland kunde hoppas på svenskt torsk men garantera sin plats i åttondelen med en seger.

Det visade sig vara det sistnämnda som krävdes.

Sverige visade nämligen att man på ett fantastiskt sätt klarat av att skaka av sig den bittra förlusten mot Tyskland i den andra matchomgången. Mexiko såg stundvis anemiskt ut samtidigt som Sverige pressade på.

En halvtimme in i dusten såg matchens första domarsnackis dagens ljus. Javier Hernandez touchade bollen med armen i straffområdet – men domaren friade mexikanen även efter videogranskning. Sveriges chefstränare Janne Andersson var rosenrasande.

Det stod 0–0 i pausvilan, men det tog inte länge för Sverige att komma igång i den andra halvan. Ludwig Augustinsson pangade in bollen fem minuter in i halvleken och rivstartade den blågula målfesten. Efter det var det nämligen Sverige för hela slanten.

Tio minuter efter vänsterbackens fullträff fixade Marcus Berg fram en straff som lagkaptenen Andreas Granqvist förvaltade kliniskt. 2–0.

– Sverige har ena benet i åttondelsfinal, utbrast Yle Sportens referent Christoffer Herberts.

Ytterligare tio minuter senare kom nästa utdelning. Den här gången i form av ett mexikanskt självmål efter ett till synes ofarligt inkast. Mer än så krävdes inte. Slutresultatet skrevs 3–0 till Sverige.

Samtidigt stod det klart att Tyskland var tvunget att besegra Sydkorea i sin sista match.

Men så blev det inte.

Istället blev det en sydkoreansk seger.

Efter att ha stångat huvudet i den sydkoreanska defensiven i 90 minuter pangade sydkoreanerna in två mål under matchens sista minuter och tog segern med 2–0. Målskyttar: Kim Young-Gwon och Son Heung-Min.

Med andra ord är de regerande världsmästarna utslagna ur VM, samtidigt som Mexiko trots förlusten mot Sverige går vidare till åttondelsfinal.