Serbien en munsbit för Brasilien – Schweiz vidare trots dramatiskt skrällkryss mot Costa Rica

Brasilien knep gruppsegern i grupp E efter en övertygande 2–0-seger över Serbien. Schweiz får ladda om för att möta Sverige i åttondelsfinalen – trots att matchen mot Costa Rica slutade 2–2 efter straffdramatik under tilläggsminuterna.

Trots att Brasilien var klar förhandsfavorit inför den avgörande gruppspelsomgången fanns det vissa farhågor. Serbien, som uppträtt piggt under fotbolls-VM kunde med en seger till och med fälla brassarna ur VM.

Men Brasilien var på hugget från start.

Efter några halvfarliga lägen var det Paulinho med ett snyggt avslut som pangade in 1–0 – segermålet – redan i den 36:e spelminuten.

– En läcker passning och ett delikat avslut, summerar Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi.

I den andra halvleken var Serbien nära att kvittera, men Aleksandar Mitrovic lyckades pricka en brasiliansk försvarare med sin nick mot ett gapande tomt mål. Istället slog Brasilien till på nytt, den här gången i form av mittbacken Thiago Silva.

Ytterligare mål bjöd matchen inte på utan Brasilien tog segern med 2–0. Men någon automatisk gruppseger blev det inte.

Schweiz kunde ha hotat Brasilien om förstaplatsen i gruppen, men Costa Rica bjöd upp till dans. Till slut stod det 2–2 mellan lagen.

Det var Schweiz som slog till först då Blerim Dzemaili pangade in 1–0 med tio minuter kvar av den första halvleken. Kvitteringen kom tjugo minuter senare i form av Kendall Jamaal Waston Manley.

Med några minuter kvar av ordinarie speltid gav Josip Drmic Schweiz ledningen igen och matchen kändes avgjord. Men skam den som ger sig.

Costa Rica fixade fram två straffdomar. Den första omvandlades till en schweizisk frispark efter videogranskning men den andra höll måttet. Bryan Ruiz prickade ribban, men bollen träffade Schweizkeepern Yann Sommer – och studsade in i målet. Slutresultatet: 2–2.

Costa Rica blev samtidigt också det sista laget i VM att öppna sitt målkonto.

Resultaten innebär att Brasilien slutar etta i gruppen medan Schweiz kniper andraplatsen. Brasilien ställs mot Mexiko i åttondelsfinalen, medan Schweiz möter Sverige.

10' Brasiliens byte: F. Luis in, Marcelo ut 33' Gult kort: A. Ljajic, Serbien 36' Mål Brasilien: Paulinho Resultat i halvtid: Serbien 0, Brasilien 1 48' Gult kort: N. Matic, Serbien 66' Brasiliens byte: Fernandinho in, Paulinho ut 68' Mål Brasilien: T. Silva 70' Gult kort: A. Mitrovic, Serbien 75' Serbiens byte: A. Zivkovic in, A. Ljajic ut 80' Brasiliens byte: R. Augusto in, P. Coutinho ut 82' Serbiens byte: N. Radonjić in, F. Kostic ut 89' Serbiens byte: L. Jović in, A. Mitrovic ut Slutresultat: Serbien 0, Brasilien 2

