Superlöftet Eveliina Summanen tränade flera år med pojkar: Jag tvingades utanför bekvämlighetszonen

I fjol blev Eveliina Summanen vald till Finlands mest lovande damspelare och i år har den 20-åriga mittfältaren visat upp sin potential på allvar.

Summanen fick spela sina första landskamper i VM-kvalmatcherna mot Österrike och Serbien i början av juni.

Summanen spelade från start i båda matcherna i Emmi Alanens frånvaro och imponerade till den grad att det är märkligt ifall hon inte är med igen då chefstränaren Anna Signeul plockar ut sin följande trupp mot Spanien i slutet av augusti.

Summanen är defensivt stark på mittfältet men visade också upp sin fina skotteknik då hon pangade in Finlands 2–0-mål mot Serbien från nästan 30 meter.