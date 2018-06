Trump förbereder nästa "omöjliga möte" i Helsingfors – många öppna frågor om den eventuella träffen med president Putin

Donald Trump under en ceremoni i Vita huset den 5 juni 2018.

Donald Trump under en ceremoni i Vita huset den 5 juni 2018. Bild: AFP / Lehtikuva

Förväntningarna inför ett toppmöte mellan Donald Trump och Vladimir Putin är inte speciellt höga, varken i Washington, Moskva, eller resten av världen. Det kunde vara ett argument för att låta bli. Men så tänker inte Donald Trump.

USA:s president vill överraska och göra annorlunda och bättre än föregångarna. Han har redan länge talat om ett möjligt toppmöte med Putin. De har bara mötts i två korta sammanträffanden, i samband med G20-mötet i Tyskland och vid ett asiatiskt toppmöte i Vietnam.

Men något toppmöte har inte hållits, trots att det stått på Trumps önskelista.

Helsingfors – långt borta, men nära och neutralt

Helsingfors sägs vara den möjliga mötesplatsen. Tidigare var det Wien. Men nu arbetar alla som om mötet ska hållas i Helsingfors, säger en amerikansk tjänsteman till tidningen Politico.

Utgångspunkten för val av mötesplats var att det är en neutral men vänskapligt sinnad plats.

Blir Helsingfors skådeplatsen för toppmötet Putin-Trump? Helsinki toukokuussa 2018. Bild: Kari Ahotupa / Yle

Politico påminner om att både Trump och Sauli Niinistö gratulerade Putin till valsegern. Trump gjorde det trots uttrycklig rekommendation om motsatsen av sina rådgivare. I samma veva bjöd han in Putin till Washington.

En hel serie av sommarmöten

Redan av säkerhetsskäl är det onödigt att kungöra platsen långt i förtid. Platsen ska vara tillräckligt långt borta för dem man inte vill ha med, till exempel demonstranter och terrorister.

Men det ska gärna vara tillräckligt nära för mötesdeltagarna.

Tidpunkten är inte klar men spekulationerna handlar dels om att Trump kommer att delta i Natos toppmöte den 11–12 juli i Bryssel.

Den 13 juli ska Trump besöka Storbritannien för en resa som länge har planerats och skjutits upp. Höjdpunkten där är möten med premiärminister Theresa May och drottning Elizabeth ll.

Fotbollen förenar bägge ledarna

Putin sägs ha bråttom till finalen i fotbolls-VM i Moskva den 15 juli. The Telegraph spekulerar å sin sida att Trump trots allt vill resa till Ryssland, om inte annat så för att fira att fotbolls-VM ordnas i USA år 2026. Tidigare har det varit tal om bojkott.

Trump och Putin har mötts kort två gånger tidigare. Vladimir Putin och Donald Trump Bild: AFP / Lehtikuva

Om Trump reser till Moskva behövs knappast Helsingfors.

President Trumps säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton besöker i dag Moskva för möten på högsta nivå, där också det eventuella presidentmötet sägs förberedas. Viktigare än datum och plats är säkert agendan och slutkommunikén.

Men Nato är inte G7 och Putin är inte ordförande Kim

Vid G7-mötet i Kanada tidigare den här månaden vandrade presidenten iväg från de noga formulerade slutsatserna. Resten av världen har inte riktigt förstått finessen i den manövern.

Men som det har påpekats så tycks president Trump ha lättare att komma överens med fiender än med gamla allierade.

Det blir inte lika enkelt för Donald Trump att lysa i strålkastarljuset tillsammans med Vladimir Putin, som det var med Kim Jong Un.

Trump träffade Kim Jong Un i Singapore. Nordkoreas ledare Kim Jong-un och USA:s president Donald Trump skakar hand efter att de undertecknat deklarationen i Singapore. Bild: AFP / Lehtikuva

Nyhetsbyrån Axios ger receptet på ett lyckat toppmöte, som det i Singapore mellan Donald Trump och Kim Jong Un.

– Ge bossen en chans att stråla i en show, ett godmodigt möte med motparten som han kan kalla ett genombrott, och lämna de viktiga frågorna för de höga tjänstemännen att avhandla senare.

Det är Stephen Sestanovich som skriver för Axios. Han är bland annat professor i internationell diplomati vid Columbia University, och konstaterar att det finns flera viktiga frågor att debattera.

Agendan kunde vara fullspäckad

Men det är inga enkla frågor; till exempel Rysslands inblandning i USA:s val 2016 som förnekas av både Ryssland och Trump. Mer traditionella frågor för ett toppmöte kunde vara vapenkapplöpningen, Ukrainakriget, Syrien och Iran.

Men också frågan om kemiska vapen borde komma upp. Också de som sägs användas av Ryssland i Storbritannien.

Sestanovichs sammanfattning är att toppmötet bör ge möjlighet åt Trump att bygga upp förväntningar och sedan kungöra att någonting riktigt stort har fåtts till stånd.

Men detaljsamtalen på lägre nivå efteråt ska se till att inga stora förändringar sker i verkligheten.

Vilken roll vill Trump ge Ryssland?

Trump har avstått från de flesta möjligheterna att kritisera Ryssland och Vladimir Putin.

På väg till G7-mötet i Kanada sade Donald Trump att han inte förstår varför Ryssland inte är med i G7-samarbetet.

De övriga sex länderna var inte intresserade av att ge Ryssland några löften om återinträde i de rika industriländernas samarbete. Ukrainakriget kastade ut ryssarna ur G7 och satte igång en lång serie av sanktioner.

Men det var ju så länge sedan, sade Trump. Närmare bestämt år 2014.

Trump träffade andra världsledare, bland annat Tysklands Angela Merkel, på G7-mötet i Kanada. Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Japans premiärminister Shinzo Abe talar till USA:s president Donald Trump under G7-mötet. Bild: EPA-EFE

Det är kanske lättare för Trump att förstå varför Ryssland inte är med i den västliga försvarsalliansen Nato. Men eventuellt anser han också här att Ryssland borde vara med i förhandlingarna om krig och fred i världen.

Ryssland var betydligt närmare Nato för bara ett decennium sedan. Men deras medlemsplaner har torkat in.

Bättre kontakter med fienderna än med de allierade?

Placeringen av Putins och Trumps toppmöte i anslutning till Natomötet i juli gör det möjligt att spekulera om ett samband.

Är det bara ett sätt att slå ihop fler europeiska möten samtidigt på samma resa? Eller är det tänkt att det ena mötet ska påverka det andra? Trump tycks ju vara mer intresserad av goda kontakter med sina fiender än med USA:s gamla vänner.

Ett möte med Ryssland inför Natotoppmötet skulle bryta mot alla goda diplomatiska traditioner. Just därför kunde det vara ett alternativ som lockar president Trump, misstänkte The New Yorker.

Kanske handlar det om en helt ny säkerhetspolitisk struktur. På samma sätt som Trump vill skrota det internationella handelssamarbetet.

Trump vill ge igen efter G7-bråket?

Natomötet ifjol då Trump var med första gången har betraktats som en katastrof. Många befarar att han nu vill ge igen efter G7-mötet i Kanada, då alla därifrån är med igen.

Trumps standardkritik till de övriga Natoländerna handlar framför allt om finansieringen av militäralliansen. Varför betalar så få länder enligt rekommendationen 2 procent av BNP för den egna försvarsförmågan?

Nato vill bibehålla en dialog mellan alla parter. Natosymbol. Bild: Reiner Zensen

Från Natohåll har generalsekreterare Jens Stoltenberg ändå välkomnat Trumps planer på ett möte med Putin.

Nato är för dialog, och då måste parterna tala med varandra.

Många andra Natoledare har också mött president Putin, och det motverkar inte Natos politik, sade Stoltenberg bland annat i The Guardian.

Svårast övertyga hemmafolket

På hemmaplan har det inte varit helt enkelt för Trump att förklara varför han vill mötas och ha gott samarbete med Ryssland och president Putin.

Somliga ser de goda kontakterna som ett bevis på att det fanns ett olämpligt samröre inför presidentvalet 2016.

Underrättelsemyndigheterna anser det bevisat att Ryssland påverkade valkampanjen på flera olika sätt, inte minst via sociala medier. Det vill man inte se igen.

Många amerikaner anser nog att om Trump ska möta Putin måste ett minimum vara att få garantier för att Ryssland låter bli att blanda sig i de amerikanska valen. Fast Trump själv brukar anse att det bara var demokraterna som samverkade med Ryssland.