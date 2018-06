21 fall av rasism rapporterades till Bollförbundet i fjol: ”Det behövs utbildning och disciplinära åtgärder”

Under veckoslutet fick den svenske landslagsspelaren Jimmy Durmaz ta emot hat och rasistiska kommentarer efter förlusten mot Tyskland. I Finland var antalet rapporterade fall av rasism under fotbollsmatcher i fjol högre än på tio år. Vid Bollförbundet tycker man ändå att situationen är under kontroll.

På lördagen fick Sverige utstå en svidande förlust när Tyskland i slutminuten satte in ett 2–1 mål och snuvade Sverige på en poäng värd att skryta med. Det dröjde inte länge innan en syndabock utpekades – rollen gick till Jimmy Durmaz som orsakade frisparken som resulterade i Tysklands segermål.

Men det blev inte fråga om konstruktiv kritik utan istället fick Durmaz ta emot mängder av hat och rasistiska kommentarer på sociala medier.

Jimmy Durmz. Jimmy Durmaz. Bild: imago/Alex Nicodim/All Over Press

Händelserna väckte stor uppmärksamhet i Sverige. Till och med landets statsminister Stefan Löfven uttalade sig om fallet.

– Hatarna som angriper en av våra spelare har inte fattat någonting. I Sverige vinner vi tillsammans och förlorar tillsammans. Ger man sig på en ger man sig på alla, säger Löfven i ett uttalande till Expressen.

Ett tjugotal rasismfall inom den finländska fotbollen i fjol

Rasism är naturligtvis ingenting som förekommer endast inom svenska fotbollskretsar. Bollförbundet i Finland registrerar årligen flera fall av rasism där domaren har fått ingripa under matchen.

Visst händer det mera på lokala matcher där nivån inte är den samma som i ligan eller ettan ― Timo Huttunen. Bollförbundet

Sedan 2009 har antalet fall legat mellan 7 och 21 – den högsta siffran registrerades i fjol och den näst högsta, 19 fall, år 2016. Enligt Timo Huttunen som är föreningsverksamhetschef på Bollförbundet är de senaste årens jämförelsevis höga siffror inget man behöver fästa allt för stor vikt vid.

– Att siffran varit högre de senaste åren tror jag inte beror på något speciellt. Det handlar om normal variation. Om siffran ökar med 30-50 procent måste vi granska om det är något särskilt som ligger bakom, säger han.

Timo Huttunen, föreningsverksamhetschef på Bollförbundet. Timo Huttunen, föreningsverksamhetschef på Bollförbundet. Bild: Lehtikuva

Statistiken från Bollförbundets visar enbart de fall av rasism som kommer fram i domarnas matchrapporter.

– Det finns förstås också mindre allvarliga händelser som kommer fram på andra sätt, säger Huttunen.

Mer osakligheter i lägre divisioner: ”Spelarna och domarna inte lika bra”

Största delen av de rasistiska påhoppen sker i de lägre divisionerna. Det här konstaterade också Åbo IFK-spelaren Arsalan Azizi i en intervju med Svenska Yle förra hösten. Enligt Huttunen ska man ändå inte dra allt för långa slutsatser av det här.

– Visst händer det mera på lokala matcher där nivån inte är den samma som i ligan eller ettan. I de lägre divisionerna är domarna och spelarna förstås inte lika bra. Men det handlar också om att det i de här divisionerna finns mycket fler spelare och lag. Det måste alltså inte nödvändigtvis vara så att det finns mer rasism i de här divisionerna.

Om någon typ av rasism dyker upp i en match finns det klara anvisningar för vad som ska göras. Ifall det är fråga om spelare som slänger ur sig rasistiska kommentarer är det rött kort som gäller. Tränare och annan personal slängs ut från det tekniska området.

– Om man inte hör det rasistiska är det svårare. Ifall ingen från domarteamet hört något kan man ju inte agera på det. Det är beklagligt men så är det, säger FIFA-domaren Dennis Antamo.

Rasistiska påhopp ska ge rött kort direkt. En domare ger rött kort och pekar. Bild: imago/Fotoarena/ All Over Press

Om domaren ger en spelare rött kort skrivs händelsen så detaljerat som möjligt upp i en rapport som hamnar på Bollförbundets bord. Förbundet beslutar sedan om det finns skäl att vidta vidare disciplinära åtgärder.

Av fjolårets 21 rapporterade fall ledde 14 till vidare åtgärder – vilket kan betyda till exempel avstängningar.

– Vi har jobbat mycket med de här ämnena så om ett fall dyker upp blir det inte så snårigt som det blev för säg tio år sedan, säger Huttunen.

Ifall det är publiken som gör sig skyldig till rasism ligger det på matcharrangörens ansvar att ta tag i saken.

Fokus på förebyggande arbete och disciplin

Även om det finns tydliga protokoll för hur domare och Bollförbundet ska reagera om rasismen visar sitt fula tryne är målet att det inte ska behöva gå så långt.

– Att varje år ordna bra utbildningar, det är det bästa sättet för att se till att problemen inte växer sig större. Man måste jobba med förebyggande arbete och om något dyker upp är det Bollförbundets och klubbens sak att reagera. Det är så man kan påverka framtiden, säger Timo Huttunen.

Problemet är att man på sociala medier kan kommentera anonymt. Då blir det svårt att ställa någon till svars ― Maurizio Pratesi, Walter rf

I nuläget ordnar Bollförbundet 40–50 kurser varje år i samarbete med organisationen Walter rf. Målet med kurserna är att motarbeta rasism inom sporten.

Största delen av kurserna riktar sig till domare men det finns också kurser för tränare och annan personal.

– Det viktigaste är att visa hur rasism kommer fram i olika situationer. När det gäller domare är det på sätt och vis lätt eftersom det finns tydliga regler. För andra kan det vara svårare, säger Maurizio Pratesi, verksamhetsledare vid Walter.

Dennis Antamo (röd skjorta) dömer en match mellan SJK och VPS. SJK:s Akseli Pelvas för upp bollen i match mot VPS. Domaren Dennis Antamo (röd skjorta) Bild: Yle/Patrik Skön

Dennis Antamo är nöjd med den utbildning som domare får gällande rasism.

– Om det börjar uppstå mera problem måste vi få ännu mera utbildning på den fronten, men åtminstone i dagsläget är allt på en helt bra nivå, säger han.

Hur kommer man åt rasister på sociala medier?

I fallet med Jimmy Durmaz kom hoten och de rasistiska påhoppen inte på fotbollsplanen utan på sociala medier. Då blir problemet genast svårare att greppa.

– Problemet är att man på sociala medier kan kommentera anonymt. Då blir det svårt att ställa någon till svars. När det handlar om en tränare eller en spelare som uttalar sig rasistiskt kan Bollförbundet ingripa. När det händer på sociala medier ligger ansvaret hos polisen, säger Pratesi.

Pratesi betonar ändå att rasism är straffbart även om det sker på sociala medier.

Varje fall ett fall för mycket: ”Spelare ska inte behöva stå ensamma”

Trots att statistiken visar att rasism fortfarande förekommer inom finländsk fotboll, tycker Timo Huttunen att läget är under kontroll. Han betonar ändå att det måste råda total nolltolerans.

– Överlag skulle jag säga att situationen i Finland är i bra skick. Utbildningsarbetet som vi gjort med hjälp av Walter och domarutbildningarna har varit mycket bra. Men varje gång något händer är det förstås en gång för mycket.

Jag minns att det för ett par år sedan kunde hända otrevligheter i våra matcher, också på högre nivå ― Timo Huttunen, Bollförbundet

Domaren Dennis Antamo håller med.

– Under mina 150 ligamatcher som domare och 200 matcher i andra uppgifter har jag inte stött på rasism en enda gång, så det är knappast ett särskilt utbrett problem. Men alla fall är förstås onödiga och borde kunna undvikas.

På frågan om det som hände i Sverige under veckoslutet skulle kunna hända i Finland svarar Huttunen tankfullt.

– Förhoppningsvis inte, men allt är möjligt. Jag minns att det för ett par år sedan kunde hända otrevligheter i våra matcher, också på högre nivå. Så visst kan det hända men förhoppningsvis gör det inte det.

Om det går så illa att en spelare utsätts för rasistiska påhopp menar Huttunen att det är viktigt att han eller hon får stöd av både lagkamrater, klubben och förbundet.

– Spelare ska inte behöva stå ensamma när något händer, säger han.