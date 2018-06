Den finska skådespelerskan Krista Kosonen har nappat huvudrollen som tidsresande viking i HBO:s nya serie

Den finska skådespelerskan Krista Kosonen ska spela huvudrollen i det nya HBO-dramat Beforeigners.

HBO, bolaget bakom massiva succéer som "Game of Thrones", "The Wire", "Entourage" och "Westworld", har under flera år satsat på att producera innehåll på andra språk än engelska.

För några år sedan släppte HBO Europe sin första europeiska serie "Horící ker", en miniserie på tjeckiska.

Konkurrenten Netflix har också på senaste tiden satsat på utländska serier och levererat produkter som tyska "Dark" och skandinaviska "The Rain".

I Norden har HBO börjat producera två serier. Den nyaste serien är norska "Beforeigners" och här ska Krista Kosonen spela mot den norska skådespelaren Nicolai Cleve Broch.

Spelar tidsresande viking

"Beforeigners" utspelar sig i en nära framtid där personer från olika tidsperioder i mänsklighetens historia börjar ploppa upp i seriens nutid.

Bland dyker det upp människor från stenåldern och 1800-talet. Kosonen spelar vikingakvinnan Alfhildr. Efter ett par år i sin nya miljö börjar karaktären arbeta som polis och får undersöka mordet på en annan tidsresenär.

Tillsammans med sin utbrända partner Lars Haaland (Broch) börjar paret komma mysteriet kring tidsresenärerna på spåret.

Den sex avsnitt långa serien ska platsa i genren scifi-drama och vara kryddad med svart humor. Konceptet har utvecklats av skaparna bakom den populära serien Lilyhammer.

- Beforeigners är en unik och underhållande framtidssatir som utspelar sig i ett igenkännbart men ändå annorlunda samhälle där samvaron är på en helt annan nivå, säger HBO:s Hanne Palmquist till Variety.

Producenten Antony Root uppger att serien är "exakt en sådan serie som vi vill finansiera: vågad, smart och unik. Det gör den perfekt för HBO".

"Beforeigners" kommer att släppas på HBO:s nordiska streamingtjänst HBO Nordic.

Källor: Indiewire, Variety