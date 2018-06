Regeringen säger att den hjälper arbetslösa, facken kritiska till "aktiveringsmodellen 2"

Rasism inom fotbollen aktuellt igen efter hatet mot Durmaz.

Den svenske landslagsspelaren Jimmy Durmaz fick under veckoslutet ta emot hat och rasistiska kommentarer från arga fotbollssupportrar efter den svidande förlusten mot Tyskland. I Finland var antalet rapporterade fall av rasism under fotbollsmatcher i fjol högre än på tio år. Vid Bollförbundet tycker man ändå att situationen är under kontroll.