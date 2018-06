Skandalmäklaren Alexis Stenfors: Jag känner fortfarande en enorm skuld

Hösten 2009 blev han känd, eller kanske snarare ökänd, över hela världen när tidningen New York Times skrev en artikel om hans kometkarriär som en av världens mest framgångsrika värdepappersmäklare – och framför allt om hans höga fall.

Finlandssvenske Alexis Stenfors fick mot sin vilja förkroppsliga den ekonomiska kollapsen.

Stenfors är född i danska Århus av österbottniska föräldrar, men en stor del av barndomen och tonåren bodde han i Karleby.

Efter studier vid Handelshögskolan i Stockholm gjorde han kometkarriär som värdepappersmäklare i Sverige, Tyskland, Japan och Storbritannien. Han blev snabbt en av de mest framgångsrika i världen.

Orsakade förlust på 456 miljoner dollar

- För det första är jag extremt intresserad av ekonomi, politik och världsnyheter. Det gjorde att jag kunde förutse vad som skulle hända på börsen, säger han.

- För det andra älskar jag siffror. För det tredje är jag både snabb och uthållig – en rätt ovanlig kombination, småler Alexis Stenfors som i ungdomen var framgångsrik löpare. Ännu i dag springer han så ofta han kan.

Karriären gick som på räls tills världsekonomin kraschade år 2008. Stenfors jobbade då för den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch i London, och han anses ensam vara skyldig till en förlust på otroliga 456 miljoner dollar.

- Det är svårt att beskriva det hela med några få ord. Men man kan säga att jag gjorde en felvärdering av bankens portfölj. Dessvärre medvetet, enligt den just då rådande panikandan på marknaden, berättar han.

- Jag tog en enorm risk, som kom att få långtgående följder för banken och inte minst för mig själv personligen, säger han.

Handeln var moraliskt förkastlig men inte kriminell

Stenfors stängdes av från sitt jobb och förbjöds av finansinspektionen att jobba i branschen under en 5-årsperiod. En domstol slog ändå fast att han inte gjort något kriminellt – också om det förstås var moraliskt förkastligt.

- Det gör att jag i dag om jag ville det skulle kunna jobba som mäklare igen. Och visst är tanken lockande, menar han.

- Pulsen är fantastisk i handlarrummet, känslan av att vara marknaden. Det är direkt beroendeframkallande. Men jag är rädd för att än en gång inte kunna styra den känslan, misstänker han.

Efter det spektakulära fallet har Stenfors doktorerat i ekonomi och i dag jobbar han som lektor vid universitetet i Portsmouth, fjärran från sin förra karriär.

Karriären var otrolig och fallet sensationellt

Det går inte en vecka utan att han påminns om sitt förflutna.

- Min jurist sa till mig en gång att ett mediedrev normalt sett varar i 48 timmar. Sen hittar de andra människor och händelser att skriva om, säger han.

- Det stämmer nog i många fall. På sätt och vis också i mitt. Själva drevet drog vidare efter en tid. Men artiklarna finns ju kvar, för vem som helst att läsa, konstaterar han.

I sitt sommarprat i Yle Vega ser Alexis Stenfors tillbaka på sin otroliga karriär och sitt sensationella fall.

- Det är mina böcker, mina skivor och mina springskor som har hjälpt mig vidare, under de tunga åren då jag har jobbat med skammen och skulden jag känner, säger han.

- Och förstås mina vänner och min familj. De har fått mig att förstå att det är människan, inte marknaden, som slutligen vinner, säger han.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



