Komikern Josefin Sonck: Folk är livrädda för att ställa sig på en scen och försöka få publiken att skratta – jag också!

Rädslor kan göra oss förlamade av skräck. Men också modiga. Endast den som är rädd kan vara modig. Åländska standup-komikern Josefin Sonck sommarpratar om rädslor.

Det sägs att det som folk i allmänhet är mest rädda för, är att ställa sig på en scen och försöka få publiken att skratta. På andra plats kommer döden. Standup-komikern Josefin Sonck känner igen sig, trots att hon gjort standup-komiken till ett yrke.

- Kanske det är just vetskapen om att jag ändå ska dö en dag, som får mig att trotsa den rädslan. Och det finns ingen stund jag känner mig lika levande på som då jag står på en scen och publiken skrattar åt det jag just har sagt, säger hon.

Rädd för att uppfattas som bluff

I sitt sommarprat i Yle Vega talar Josefin om rädslor. Med humorns hjälp målar hon upp den ena roliga scenen efter den andra. Hon säger sig vara rädd för mycket – för ormar, för att uppfattas som en bluff eller för att misslyckas med sitt sommarprat.

- Tänk om alla lyssnare tycker att det är så tråkigt att de stänger av radion. Och någon lyssnare skriver kanske ett argsint Facebook-inlägg om hur sommardagen är förstörd på grund av mitt sommarprat, funderar hon.

- Och den där lyssnarens vänner gillar statusuppdateringen och håller med, tillägger hon.

- Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka vad fantastiskt det skulle vara att göra tidernas och Yle Vegas, nej universums, mest misslyckade sommarprat någonsin. Och plötsligt så har misslyckandet blivit en möjlig succé, säger hon.

Ett misslyckat sommarprat

- Ju mer jag tänker på det, desto mer vill jag att det här sommarpratet blir riktigt, riktigt misslyckat. Ett legendariskt misslyckat sommarprat. Det låter faktiskt lite kul mitt i allt, säger hon.

- Men hur ska jag lyckas med det? Och plötsligt har målet att lyckas med ett misslyckande blivit det jag är rädd för att misslyckas med, resonerar hon.

En sak som hon däremot inte är rädd för nu längre är att vara obekväm. Som komiker kan man aldrig ha för många bra historier att göra humor av på scenen.

- Alla sociala situationer jag tidigare kunde vara nervös inför av olika anledningar ser jag i dag som en möjlig skattkista komik, säger hon.

- Som ett gynekologbesök till exempel. Det kunde förr vara förknippat med nervositet och obehag. Nuförtiden kan jag nästan önska att det ska hända något riktigt konstigt som man kan göra komik av, skrattar hon.

Håller koll på toaletten

Bland alla mera eller mindre allvarliga rädslor säger sig Josefin ha en fobi. För ormar, som kommer på ovälkommet besök när man sitter på toaletten.

- Jag hörde en gång om en man som kommit undan med livet i behåll under en ormattack. Ormen slingrade sig upp ur toaletten medan han satt där, berättar hon.

- Mannen sträckte sig efter en spritflaska som han hade stående på toaletten. Han hällde sprit på ormen och den blev helt förlamad. När jag hörde det kutade jag till Alko och köpte en liter brännvin som jag lät stå passligt inom räckhåll bredvid toalettborsten, förklarar hon.

- Jag planerade även hur jag med hönsnät skulle bygga ett slags galler att ha i toalettstolen så att ormen inte skulle kunna komma upp, säger hon.

- Men jag insåg att rengöringen skulle bli problematisk, så jag avstyrde projektet. Men jag har ännu som vana att hålla ett öga på toalettstolens ”uppfart”. Vilket betyder att jag ju suttit och stirrat på min egen skit flera hundratals gånger, helt i onödan, berättar hon.

Och någonstans är det kanske meningen med livet, funderar Josefin.

- Att stirra på sin egen skit, rent metaforiskt då, och vara tacksam för det som är bra, säger hon.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



