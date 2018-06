På väg till västra Finland? Här är några tips på sevärda resmål

Vilken är din hemorts nästa attraktion?

Under våren, sommaren och början av hösten 2018 filmar Egenland nya resmål. Vad borde vi se på din hemort? Vilken historia är oberättad i din by eller stad? Vems iver kan förflytta berg? Varför borde fler resa till just det här stället? Tipsa oss nu!