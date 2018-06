En arg svart gangstarappare skriker fula ord på Tuska - så charmar Ice-T publiken

Någon sade att progressiv rock är världens vitaste musikstil, alltså att det är närmast uteslutande vithyade män varav de yngsta är i medelåldern. Hårdrocksfestivalen Tuska kommer säkert som tvåa på den här punkten.

Hiphop och annan svart musik har man aldrig ens hört talas om på Tuska.

Ice-T Ice-T på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Därför är årets Tuska-headliner Body Count med rapparen Ice-T i spetsen något av en udda fågel på våra breddgrader.

Dels uppträder han som rappare och dels spelar han metall med bandet Body Count. Det är mycket testosteron i luften.

Hoppeligen kan band som Body Count sopa bort den rasistiska retorik och förvridna nationalism som till exempel Impaled Nazarene vältrat sig i med sina "Kiitos! 1939-1945" T-skjortor och sunkiga världsbild.

Tuska är årets höjdpunkt för många. Två glada kvinnor på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Snart lika många män som kvinnor på Tuska

Antalet kvinnor som går på Tuska har stigit för varje år. 2011 var andelen kvinnor 27 procent. Ifjol var andelen 41 procent.

Arrangören Eeka Mäkynen förväntar sig att man i år kommer väldigt nära en 50/50 könsfördelning bland besökarna.

Tuska satsade i år på att göra området fint och mysigt. Öde plan på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Av artisterna är största delen män av den enkla anledning att kvinnor inte tenderar att grunda hårdrocksband.

Det enda som är manligare än dödsmetall är ju amerikansk gangsterrap.

Henrik Laine hjärta Body Count. Henrik Laine på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Henrik Laine såg Ice-T redan i mitten av nittiotalet både på rap-gig och med Body Count.

Då på den tiden var Ice-T enligt Laine bättre som rappare för Body Count flörtade med nu-metall som var pop på den tiden. Efter det har Body Counts stil blivit mer stilren hårdrock.

Ice-T på Download-festivalen i England den 10.6.2018. Ice-T i Body Count live på Download-festivalen i England 2018. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ser vi på lyriken så kan vi lugnt konstatera att orden “politiskt” och “korrekt” är lika långt från varandra som Eurovision Song Contest och god smak.

Speciellt på Body Counts debut från 1992 hittar vi texter som kan få vem som helst att rodna och lättkränkta att skriva på sina bloggar så tangentbordet glöder.

Yo! Body Count in da house! Body Count på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

När Ice-T i låten KKK Bitch sjöng om hur han förälskade sig i Tipper Gores 12-åriga syskondöttrar var det givetvis ytterst dålig smak, men likväl ett effektivt sätt att jävlas med frontfiguren för allt som var fel med det amerikanska samhället och dubbelmoralen.

Tipper Gore var hon som stod bakom PMRC som propagerade för musikcensur.

Hur tas Ice-T och hans starkt politisk färgade budskap emot av den finska publiken?

So, every year, when Body Count comes around

We throw an orgy in every little southern town

KKKs, skinheads, and Nazis

Girls break their necks to get to the party

Innan vi ställer oss framför scen är det skäl att se tillbaka på varifrån Body Count kommer.

Metallväktarna föddes under hårdrockens sunkigaste år

Det var en dålig tid för hårdrock då vi med Marcus Rosenlund 1995 startade radioprogrammet Metallväktarna på Radio X, som var förstadiet till Radio Extrem.

Det var tio år efter hårdrockens gyllene år i mitten av åttiotalet. World Slavery Tour, Reign in blood, Cliff Burton, W.A.S.P.s cirkelsågar och Bathorys debut var out.

Crossover, nu-metall, neo-punk och industrial var in.

Mike Patton från Faith No More och Dead cross m.m. kom emot i vimlet. Mike Patton på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Att jag under de åren såg både Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Rainbow, Slayer och The Offspring live på Kulturhuset i Helsingfors säger allt.

“Kultsa” rymmer vid maxkapacitet 1452 personer plus 2 platser för funktionsnedsatta. Både Maiden och Priest hade då kortvariga vokalister medan Dickinson och Halford ägnade sig åt solokarriärer.

Den första Tuska-festivalen ordnades 1998 på Tavastia-klubben. Body Counts första skiva gavs ut 1992.

I stabbed him in the eye with my knife made of surgical steel. - Here I Go Again

90-talet var som bekant grungens tid. Men önskade sig lyssnarna grunge i Metallväktarna? Nä, inte just. Tudelningen var ofta Skatepunk versus Black Metal.

Till skillnad från till exempel Rage Against the Machines mer rumsrena protestsånger hävde Ice-T med stora skopan från gangsterrappens tunna av fula ord och attityder

Vi hade Green Day, Pennywise och The Offspring i ena hörnan och i andra hörnan hade vi Satyricon, Marduk och Darkthrone.

Vi löste konflikten genom att spela precis allt som fick bunten att vibrera. Vi spelade t.o.m. Irwin Goodman.

Crossover var ledordet och en av de främsta när det gällde att kombinera osannolika genrer var Body Count med Ice-T i spetsen.

Till skillnad från till exempel Rage Against the Machines mer rumsrena protestsånger hävde Ice-T med stora skopan från gangsterrappens tunna av fula ord och attityder.

I just 60 years old u muthafuckers

Ice-T eller Tracy Marrow som han heter på riktigt fyllde 60 i februari. Fältet framför huvudscenen är fullt när bandet spelar och det hörs tydligt att Body Count älskar Slayer.

Body Counts officiella pressbild. Body Count Bild: Tuska

De börjar också med Slayer Raining blood/Postmortem. Som första encore i slutet av giget spelar de Suicidal Tendencies låt Institutionalized och just Suicidal Tendencies är ganska nära Body Count.

På nyaste skivan säger Ice-T att de ville grunda ett band som kombinerar Slayers fart, Suicidal Tendencies punk-stil och Black Sabbaths tyngd.

Ice-T:s rap-sång är full av attityd och hans ständigt stora käft har mycket ärende mellan låtarna.

Han håller brandtal och säger att rasism är hans fiende nummer ett.

Ice-T tar plats och publiken lyder.

Låtar som No lives matter och Black hoodie från senaste plattan Bloodlust funkar som en knytnäve i plytet. I slutet sätter de in högsta växeln med Cop Killer och KKK Bitch.

COP KILLER, better you than me

COP KILLER, fuck police brutality!

COP KILLER, I know your family's grievin' ... FUCK 'EM!

COP KILLER, but tonight we get even

Allt började med låten Cop Killer.

Låtens texter trampade så många fosterländska vita amerikaner på tårna att den måste tas bort från senare upplagor av skivan och den finns inte heller på Spotify.

Demonstranter kräver att skivbolaget tar bort låten Cop Killer från bandets album 1992. Demonstranter med plakat mot Body Counts skivbolag för låten Cop Killer, USA 1992. Bild: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Här framför Body Count Cop Killer i Holland 2015.

Drar Tuska det kortare strået i dagens konkurrens?

Tuska-festivalen har de senaste åren genomgått en smärre förändring.

De allra största namnen är för stora för Tuska så vi ser Guns n’ Roses, Metallica, Iron Maiden och Rammstein på de stora arenorna istället för Södervikens huvudscen.

Den nya Rockfest-festivalen som i år ordnades i Hyvinge kapade i år de stora fiskarna som Tuska säkert trånat efter: Ozzy Osbourne, Judas Priest, Marilyn Manson, Megadeth och Avenged Sevenfold.

Tuska satsar på trivseln i år med vackra dekorationer. Pentagram-dekoration på staket på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Tuska får nöja med det som fastnat i nätet. De största namnen 2018 är Body Count, Europe, Meshuggah, Gojira, Kreator, At the gates, Parkway Drive och Europe.

Bra, men inga arenafyllare.

Är Tuska i kris? Körde Rockfest över Tuska och backade tillbaka igen över Tuskas utsvultna kropp, skrattande hela vägen till banken med cashless-armbandet fyllt med rockhungriga- och törstiga festivalbesökares surt förvärvade sommarpengar?

Nja, inte nödvändigtvis. Vi tar de dåliga nyheterna först: Tuska har inte ett enda riktigt hårt affischnamn i år.

De goda nyheterna är att den nischade musikstilen varvat med mainstream-vänlig rock (Europe, Mokoma, Shiraz Lane etc.) lockar den trogna publiken till Tuska eftersom Tuska-brandet är så starkt.

Variationen är också stor så det finns något för envar under det breda hårdrocksparaplyet på Tuska.

Han väntar på Flow. Man med svart maskeringshuva på Tuska-festivalen 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

För de hårda hårdrockarna med nithängslar erbjuds därför t.ex. Crowbar. Moonsorrow, Foreseen, och varför inte Tyrantti, att digga.

Och i det här landet råder det inte brist på folk med hård musiksmak precis. Som tur, för annars skulle Tuska vara, som man säger, fucked.

Det bästa med Tuska är gemenskapen och kompisarna.