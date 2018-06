"Familjer får inte splittras" - Se bilder från demonstrationer runt om i USA mot migrationspolitiken

Tusentals människor runtom i USA demonstrerade i dag mot president Donald Trumps invandringspolitik.

Demonstranterna har riktat kritik speciellt mot administrationens politik att skilja åt barn från deras föräldrar vid den mexikanska gränsen.

Slagordet för marschen är "Familjer ska hållas ihop" ( "Families Belong Together").

I Washington samlades folkmassor i Lafayette Park mittemot Vita huset. Därifrån marscherade de mot kongressen.

Washington families belong together protest i Washington DC Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

New York "Families Belong Together"- demonstration i New York Bild: AFP / Lehtikuva

