François Hollande till Svenska Yle: Macron är de jätterikas president

Många i franska medier anser att Hollandes bok är ett tillfälle att kritisera den mycket populärare Emmanuel Macron. Själv säger Hollande till Svenska Yle att han inte är hämndlysten. Och han avfärdar också bestämt spekulationerna om att han kommer att återvända till politiken.

När Frankrikes president François Hollande avgick förra året var hans popularitet i botten. Ett år senare har han skrivit en bok som har blivit en bestseller. Svenska Yle har träffat den franske ex-presidenten i Paris.

Att efterträdaren på presidentposten blev den unga Emmanuel Macron som dessutom har blivit betydligt populärare är ett faktum som Hollande har svårt att släppa. ”De rikas president” är en beteckning som har kletat fast vid den nye presidenten och också en beteckning som den förra socialistpresidenten återkommer till.

- Emmanuel Macron är inte bara de rikas president. Utan han är främst de jätterikas president, poängterar François Hollande och instämmer med den växande kritiken mot nyliberale Macron som ofta anses stödja en ytterst liten ekonomisk elit.

Kritikerna menar att Macron har genomfört skattereformer som går ut på att exkludera investeringar från landets förmögenhetsskatt, samt infört en skatt på 30 procent på utdelningar och andra kapitalvinster.

Dessutom har han låtit genomföra en järnvägsreform med försämringar för de anställda och sålt ut statliga bolag till privata intressen, vilket ofta ogillas.

Expresidenterna Hollande och<br /> Sarkozy hälsar på sittande presidenten Macron under en minnesstund för terroroffer 2018 Franska presidenten Macron hälsar på ex-presidenterna Sarkozy och Hollande Bild: EPA / Christophe Petite Tesson

Avråddes från att kandidera på nytt

Hollande tänkte ställa upp som socialisternas kandidat i presidentvalet 2017. Men han avråddes bestämt då opinionssiffrorna hade dalat så kraftigt att medierna beskrev honom som ”den mest impopuläre presidenten i Frankrikes historia”.

Många franska medier anser att den aktuella boken främst är ett tillfälle att kritisera Emmanuel Macron som visat sig vara mycket mera populär. Själv säger Hollande till Svenska Yle att han inte är hämndlysten.

Han avfärdar också bestämt spekulationerna om att han kommer att återvända till politiken.

Hollande blev under sin presidenttid själv stämplad som "champagnesocialist" och beskylldes ofta för att ogilla de rika. Uppgifter avslöjade dock att han själv är miljonär. Fast det vill han inte gå in på under intervjun.

Boken "Maktens lärdomar" har ännu inte översatts till svenska Francois Hollandes bok "Maktens lärdomar" Bild: EPA / Ian Langsdon

President utan pompa och ståt – eller korruptionsmisstankar

- Personligen tycker jag det är jätteviktigt att tänka på de fattiga i samhället. Det är den största skillnaden mellan min och Macrons politik, säger Hollande.

Det var våren 2012 som Hollande valdes till Frankrikes president. Han satt vid makten i fem år. Det var en tid som bland annat präglades av flera blodiga islamistiska terrorattentat på fransk mark.

Inrikespolitiskt såg Hollande till att genomdriva en hårt kritiserad arbetsmarknadsreform på de anställdas bekostnad.

- Den ångrar jag dock i dag. Det var att gå för långt, säger han.

På det utrikespolitiska planet var hans viktigaste bedrift att, med militära insatser, se till att islamistiska terrorister inte fick ta över Mali.

Hollande anses vara den förste franske president som har suttit vid makten utan pompa och ståt. Han ville vara en man av folket och till skillnad från flera andra franska presidenter har han aldrig anklagats för korruption.

Men han lyckades aldrig minska landets stora statsbudgetunderskott. Och många minns honom för att han ett par gånger hamnade i skandalpressen gällande sina privata kärleksaffärer.

I dag är François Hollande 63 år och har startat den allmännyttiga stiftelsen ”La France s’engage”.

Hundratals personer köade i timmar en bokhandel i Paris för att få François Hollandes autograf och utbyta några ord med honom. Folk köar till Francois Hollandes boksignering Bild: Yle / Johan Tollgerdt

Folk köar för autograf

Hollandes bok ”Maktens lärdomar” har sålts i nästan 100 000 exemplar och har gjort den tidigare så impopuläre presidenten populär igen. Cirka 300 personer köar i upp till tre timmar för att få ex-presidentens autograf i den lilla oberoende bokhandeln Maruani i Paris. De vill också utbyta några ord med honom.

- Det handlar inte om att ha kul för min del. När jag i och med boksigneringar träffar fransmän vill jag förmedla budskap om till exempel jämlikhet, berättar han.

Hur kommer folk då att minnas honom som president om cirka 10 år? frågar jag.

- Under de våldsamma islamistiska terrordåden var jag presidenten som försökte sprida ljus i mörkret. Det hoppas jag man kommer att minnas. Jag försökte vara en person som gjorde insatser för att ingjuta trygghet. Det önskar jag att man kommer att minnas, svarar han.

Vincent identifierar sig som en besviken Hollande-anhängare Vincent intervjuades om franska ex-presidenten Hollande Bild: Yle / Johan Tollgerdt

Men han delar folkopinionen ännu i dag

De unga studenterna Siam och Wissem minns Hollande som politikern som drev igenom samkönade äktenskap.

- Det var bra. Gamle Hollande var mycket modernare än unge Macron, tycker tjejerna.

Vincent är en företagsledare som röstade på Hollande, men blev besviken för att presidentens politik inte stod mer åt vänster.

- Hollande är en före detta statschef som med hjälp av sin bok, nu gör allt för att bli av med sitt dåliga rykte, menar han.