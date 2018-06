Naturresursinstitutet: Finländare äter kött som förr, fler dricker helmjölk men färre äter citrusfrukter

Finländarna äter lika mycket kött som förr trots att livsmedelsindustrin satsat stort på vegetariska produkter. I snitt äter varje finländare 81 kilo kött per år, visar undersökningen Vad åt vi i Finland 2017? som Naturresursinstitutet Luke gjort.

Köttkonsumtionen i sin helhet låg på ungefär samma nivå som året innan då viltkött och inre organ såsom njure och lever räknas med.

Kött från fjäderfä (broiler, kalkon med mera) äts mer och mer för varje år på bekostnad av svinkött, för vilket konsumtionen gick ner fyra procent på ett år.



grillmat Bild: YLE/Sune Bergström

Fortfarande leder dock svinkött konsumtionstabellen med i snitt 33,4 kilogram per år mot 24,9 kg för fjäderfäkött.

Nötköttet hade i fjol något bättre åtgång än året innan; konsumtionen ökade med en procent från 2016.

Får- ren- och hästkött äts minimalt - klart under ett kilo per finländare per år.

Nu vill man ha helmjölk och grädde igen

Konsumtionen av mjölkprodukter minskade däremot med fem procent på ett år. Nästan alla mjölkprodukter har sina veganska motsvarigheter numera, och det syns redan i statistiken.

Fortfarande är konsumtionen dock i snitt 160 kg flytande mjölkprodukter per man. Av det är 112 liter mjölk.



Maitokolmion maito odottaa varastossa kauppaan kuljetusta. Bild: YLE/Reetta Arvila

Särskilt kraftigt minskade åtgången på fettfri mjölk - med hela 14 procent på ett år.

Finländare drack lättmjölk som förr - det är den överlägset populäraste mjölken - men helmjölken har återigen börjat öka i popularitet.

Konsumtionen av helmjölk (fetthalten minst 3,5 procent) ökade med sju procent på ett år.

Också grädde användes klart mer än ett år tidigare - ökningen var sex procent.

Surmjölk, fil och ost gick något sämre åt än förr och konsumtionen av yoghurt och smör bibehölls på samma nivå som 2016. Finländare äter i snitt 26 kg ost per man.

Mer havre, mindre citrusfrukter

Konsumtionen av spannmål (inalles 80 kg) ökade med en knapp procent på ett år; mest ökade åtgången på havre. Överlägsen etta på spannmålslistan är vete (44,5 kg), följt av råg (15,5 kg).



Vattenmelon skuren i hjärtan. Bild: Yle/Monica Forssell

År 2017 åt finländarna 13 kilo citrusfrukter per man, vilket är hela tio procent mindre än året innan. Övriga färska frukter äts som förr.

Totalt äter finländarna 65 kg frukt och 64 kg grönsaker per år.

Äggkonsumtionen är 12 kg i året.