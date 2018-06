Uruguay satte punkt för Portugals VM-äventyr – Cavani sänkte Europamästarna med två vackra mål

Uruguays stjärnanfallare Luis Suarez och framför allt Edinson Cavani var för vassa för Portugals försvar. Det uruguayanska försvaret fick däremot bukt på Cristiano Ronaldo.

La Celestes anfallspar slog till redan i den sjunde minuten i VM-åttondelsfinalen mot Portugal.

Edinson Cavani spelade ut till vänster till Luis Suarez – och PSG-anfallaren löpte själv in mot straffområdet.

Suarez uppfattade stuationen snabbt och satte iväg ett inlägg med hård kraft. Bollen skruvade perfekt över Portugals försvar och hittade 1–0-målskytten Cavani vid den bortre stolpen.

Uruguay hade inte släppt in ett mål under hela kalenderåret men Portugal lyckades spräcka nollan i början av anra halvlek då mittbacken Pepe nickade in bollen efter en hörna.

Portugiserna fick inte njuta länge av situationen för Cavani slog till på nytt endast sju minuter efter Pepes kvittering.

Även den andra fullträffen av den uruguayanska strikern var vacker. Cavani fick bollen av Rodrigo Bentancur lite utanför Portugals straffområde och sköt direkt. Den portugisiska målvakten Rui Patricio var chanslös.

Varken Cristiano Ronaldo eller de övriga portugisiska spelarna klarade av att skapa riktigt farliga målchanser under slutminuterna. De regerande Europamästarna förlorade åtondelsfinalen med 1–2.

Skadad matchhjälte

70 minuter var spelade när Cavani orsakade skrämselhicka för sina landsmän då han var tvungen att lämna planen med en skadad vadmuskel. Anfallaren har en knapp vecka på sig att återhämta sig till nästa match.

I kvartsfinal ställs Uruguay mot Frankrike som besegrade Argentina med 4–3 i lördagens tidigare åttondelsfinal. Kvartsfinalen mellan Uruguay och Frankrike spelas fredagen den 6 juli klockan 17.

Uruguay – Portugal 2–1

07’ Edinson Cavani 1–0

55’ Pepe 1–1

62’ Edinson Cavani 2–1