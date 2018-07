52 låtar på ett år - syskonen Franck inspireras av finlandssvensk poesi

52 låtar med finlandssvensk poesi under ett år - alltså en låt per vecka. Det projektet jobbar duon Mostly Franck med som bäst.

Mostly Franck, som består syskonen Jonas Franck och Anna Franck, spelar in låtar med poesi av exempelvis Edith Södergran, Johan Ludvig Runberg, Mikaela Taivassalo och Mia Franck.

- Jag har alltid haft problem med att skriva själv, åtminstone tidigare på 1980- och 90-talet. När jag började skriva musik så var det tacksamt att använda ord som är välvalda av talangfulla ordkonstnärer. Det är grunden till varför jag har valt att jobba med poesi, säger Jonas Franck.

Idén till projektet föddes under Åbo poesidagar i höstas.

- Jag blev uppringd av Åbo poesidagar och blev tillfrågad om jag har kännedom om någon som har kunskap om finlandssvensk poesi och kunskap i ljudteknik och kan skapa ljudvärldar. Jag blev tyst och sade sedan: det är ju mig du pratar om!

För mig har det varit ett sätt att komma in i den finlandssvenska poesin genom det här projektet. Det här har varit mycket berikande för mig ― Anna Franck

Efter det kontaktade Jonas Franck sin syster Anna Franck, och föreslog att de skulle göra något av allt det material de har producerat under åren.

Runeberg och Södergran inspirerar



En stor del av låtarna har alltså skapats redan tidigare i samband med olika projekt.

- Jag har jobbat med det här enda sedan 2004. Då var det jubileumsår för Runeberg och jag tonsatte åtta av hans verk. Sedan gick vi vidare till modernister och tonsatte dikter av Edith Södergran.

Under årens lopp har alltså 44 skrivna låtar redan skapats - det betyder att några låtar återstår att skrivas i år under projektets gång.

Två av låtarna, Facklorna och Jag (båda av Edith Södergran), kommer också att släppas som singlar.

Trots att största delen av låtarna redan har skapats, så kräver projektet en hel del arbete av Mostly Franck.

Den positiva feedbacken sporrar syskonen att fortsätta, säger Jonas Franck. Flygels tangenter. Bild: Yle/Lotta Sundström

Stort arbete - men ger mycket energi

Varje vecka ska en låt spelas in, produceras och dessutom laddas låtarna på bandets webbplats och på sociala medier, som också ska uppdateras med bland annat musikvideor.

- Jag står för det visuella och har gjort vår webbplats där vi lägger upp våra låtar. Man måste ju också ha en bild som man kan se på då man lyssnar på låten och det står jag för då jag är fotograf till utbildningen, säger Anna Franck.

Det känns som om man lämnar ett fotavtryck i Svenskfinland ― Jonas Franck

Dessutom har båda heltidsarbeten och andra musikprojekt. Trots att projektet kräver en hel del arbete så är båda entusiastiska över projektet med finlandssvensk poesi, som ligger dem nära hjärtat.

Den positiva responsen som Mostly Franck har fått värmer också.

- Vi har sagt att vi ska göra det, så då gör vi det, skämtar Jonas Franck. Men all positiv feedback som vi får, att folk gillar vad vi gör, ger kommentarer och tittar på det. Det är det som sporrar oss att fortsätta.

- Jag känner att jag utvecklas hela tiden, blir bättre på att göra det här och att det är roligt. Det känns som om man lämnar ett fotavtryck i Svenskfinland, fortsätter Jonas Franck.

Anna Franck instämmer.

- Det är en personlig utveckling och ger energi. Det här är en kombination av att kunna utveckla och utmana sig själv, konstaterar hon.

Edith Södergran på flera språk

En del av texterna som Mostly Franck framför är översatta till andra språk, såsom ryska, spanska och franska.

- Det förekommer i texterna av Edith Södergran. När vi gjorde föreställningen kring hennes texter för några år sedan så sjöng vi bara på svenska. Nu kändes det väl som om vi vill göra nya versioner av sångerna. Jag tycker också om språk och kan flera språk och då tänkte vi att vi kan få internationell twist på det, berättar Anna Franck.

Vilken betydelse har finlandssvensk poesi för er?

- Det här är väl mitt sätt att säga att jag är stolt över att vara finlandssvensk och finländare. De här texterna är melankoliska och vi har också valt de texterna för att vi är sådana. Vi är ett folk med flera språk, säger Jonas Franck.

Melankolin och kärleken till naturen och det syns i flera av dikterna, fortsätter Anna Franck.

- För mig har det inte varit så naturligt att läsa poesi. Så för mig har det varit ett sätt att komma in i den finlandssvenska poesin genom det här projektet. Det här har varit mycket berikande för mig.