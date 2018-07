Danskarnas drömläge i åttondelen: svårslagna, välorganiserade – och underskattade

Trots att Danmark inte förlorat på 18 matcher och hållit nollan i sex av sina sju senaste får laget slå ur klart underläge i åttondelsfinalen. Det säger det mesta om hur bra Kroatien varit hittills i VM.

Kroatien-Danmark, åttondelsfinal.

Nizjnij Novgorod, klockan 21.

Matchen sänds i TV2 och på Yles Arena med svenskspråkigt referat av Christoffer Herberts med expertkommentator Jani Lyyski.

Kroatiens läge: Känner sig ostoppbara

Utan tvekan ett av VM:s mest övertygande lag hittills. Det är svårt att hitta svaga punkter och framför allt mittfältet imponerar enormt.

En urstark premiärseger över Nigeria följdes upp med 3–0 mot ett Argentina som i sin åttondelsfinalförlust trots allt visade klass. I slutomgången i gruppen kunde sedan kroaterna vila samtliga sina nyckelspelare och vann ändå med 2–1 över Island.

Kroatien känner att det nu inte finns några gränser alls. Danmark är en lämplig motståndare i åttondelsfinalen och kroaterna finns på den enklare halvan av slutspelsträdet. Förväntningarna är skyhöga. Det pratas om VM-guld i Zagreb, Split och de övriga orterna.

Det är fotbollsfeber i Kroatien just nu. Kroatiska supportrar Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Danmarks läge: Livsfarlig underdog

Har inte förlorat på 18 matcher (0–1 mot Montenegro i oktober 2016) och gick obesegrat genom gruppspelet i VM. Har hållit nollan i sex av sina sju senaste matcher (enda insläppta en straff mot Australien) och hörde till det halvdussin lag som skapade flest målchanser framåt i det europeiska VM-kvalet.

Och ändå får Danmark slå ur klart underläge mot Kroatien. Gissa om danskarna gillar det läget?

Hittills i VM har Danmark inte imponerat i offensiven och laget fick mycket kritik för sin inställning i det mållösa sömnpillret mot Frankrike. Nu lovar den danska truppen med tränaren Åge Hareide i spetsen att det blir ett offensivt, sprudlande och risktagande danskt lag i åttondelen. Håller löftet blir det en fascinerande afton.

Håll koll på: mittfältsgenierna

Luka Modric, Kroatien

Det går inte att överskatta kaptenens betydelse för truppen som nu redan drömmer om VM-final. Modric har både slagit och tagit emot fler passningar än någon annan i laget, har löpt näst mest och är trots sin storlek spelaren som tacklat flest gånger. Dessutom har han gjort två mål.

Och allt detta i ett läge där han på hemmaplan är kritiserad, ifrågasatt och hotad av ett femårigt fängelsestraff för mened i ett rättsfall. Snacka om att kunna stänga ute omvärlden och koncentrera sig på rätt saker.

Luka Modric är den viktigaste kuggen i Kroatiens lag. Luca Modric med bollen mot Nigeria Bild: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Christian Eriksen, Danmark

När ryska spelare löpte mycket i de två första VM-matcherna skapades i västvärlden fullständigt vanvettiga och paranoida rubriker om dopning. Ändå var det inte ens de ryska spelarna som löpte mest i gruppspelet. Den titeln gick till Christian Eriksen som på tre matcher sprang en bit över 36 kilometer.

Kombinera den unika löpstyrkan med spelblick, passningssäkerhet, och vassa avslut – och alla torde inse att det handlar om en av världens allra bästa spelare, varken mer eller mindre. Med en Eriksen som lär få friare tyglar i offensiven är allt möjligt för Danmark i åttondelen.

Kan Christian Eriksen se till att det blir dansk succé i VM? Christian Eriksen med bollen Bild: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Snackisen 1: VM:s två bästa försvar?

Efter att Uruguay i går släppte in ett mål finns inget lag kvar i turneringen med en nolla bakåt. Kroatien och Danmark har släppt in varsitt mål, men bägge har kommit på straff. De två lag i VM som inte släppt in mål annat än från straffpunkten möts i åttondelen i Nizjnij Novgorod.

Snackisen 2: Alla tiders turneringar?

Danmark har bara en gång tidigare tagit sig till kvartsfinal i VM, 1998. Samma år gick Kroatien till semifinal, landets klart bästa insats i VM-historien. 2018 räknar bägge länderna med att åtminstone kunna tangera den bedriften.

Referentens tips:

Räkna absolut på inget sätt bort Danmark, som är en stark aspirant till titeln ”VM:s mest underskattade lag”. Det är ändå svårt att tippa emot det kroatiska stjärngardet. 2–1 till Kroatien.