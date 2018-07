Spanien nästa stornation att falla – Igor Akinfeev nationalhjälte efter två räddade straffsparkar

Åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan värdnationen Ryssland och stornationen Spanien blev en nervkittlande historia. Spanjorerna såg ut att tysta den kokande ryska kitteln redan i början av drabbningen genom ett snöpligt ryskt självmål, men efter en spansk hands kvitterade Ryssland på straff. Avgörandet kom att ske efter straffläggning där Ryssland var vassare. Värdnationen går därför in bland de åtta främsta i hemma-VM.

Förutsättningarna var enkla inför matchen: Ryssland hade gjort ett bra gruppspel med två klara vinster mot Saudiarabien och Egypten.

Spanien å sin sida hade inte direkt övertygat i gruppspelet – trots att man gick vidare som gruppvinnare före Portugal och således undvek Uruguay i åttondelen.

Spanien fick ändå gälla som klar favorit att gå vidare. Ett kalasläge för en rysk skräll, kanske?

Och en skräll blev det då Ryssland vann efter straffar och tog sig vidare in bland de åtta främsta.

#RUS live on! The Luzhniki has exploded into a sea of celebrations. The hosts are into the quarter-finals! #ESPRUS pic.twitter.com/tXt1IvxVdN

Det var ändå Spanien som började bäst, och matchen såg ut att bli en mardröm för hemmanationen.

Sergei Ignashevich hade otur efter tolv minuter då bollen via honom hamnade i det egna nätet. 1-0 till Spanien och den ryska hemmapubliken tystad. Men bara för stunden.

Ryssarna åt sig nämligen undan för undan in i matchen och började skapa chanser i Spaniens ända av planen. Och till slut kom utdelningen.

Efter en rysk hörna vinkade huvuddomaren för en spansk hands på Gerard Pique i straffområdet – och Artem Dzyuba förvaltade straffen kyligt och satte in kvitteringen bakom en chanslös David de Gea inför en lyrisk hemmapublik på ett kokande Luzhniki-stadion i Moskva.

Efter kvitteringen rullade Spanien under långa stunder mycket boll utan att skapa nämnvärda målchanser eftersom ryssarna höll spanjorerna borta från de hetaste lägena.

Först i den 85:e matchminuten fick Spanien ett kalasläge att avgöra. Andrés Iniesta fick till ett kanonskott som Igor Akinfeev parerade. Ryssen fick ingripa även en andra gång då Iago Aspas var först på returen, men från liten vinkel.

Slutminuterna bjöd på spansk press och smådarriga ryssar – men inga mål. Därmed serverades VM:s första förlängning på silverfat.

I den 30 minuter långa förlängningen var Spanien det klart aktivare laget och stundvis var ryssarna rejält illa ute. Men inga mål såg dagens ljus och avgörandet fick sökas i detta VM:s första straffläggning.

Då Igor Akinfeev räddat både den tredje och femte spanska straffen var det ryska avancemanget ett faktum.

Ryssland packar väskorna för VM-kvartsfinal, medan spanjorerna tar sitt pick och pack och flyger hem med sänkta huvuden.

