Underpresterande spanjorer mot ryska vinthundar – kan värdnationen skrälla inför hemmapubliken?

På pappret ser Spanien–Ryssland ut som en ensidig drabbning. Spanien har vunnit VM-guld och två EM-titlar de senaste tio åren, medan knappt någon trodde på det ryska laget före hemma-VM. Men turneringen har visat att Spanien är sårbart och att Ryssland inte är alls så blekt som hemmapubliken hade befarat.

Luznjiki-stadion i Moskva, klockan 17.00

Matchen sänds direkt i TV2 och på Yle Arenan med referat på svenska av Chriso Vuojärvi och Jani Lyyski.

Statistiken är smickrande. Spanien är obesegrat i sina 23 senaste matcher (15 segrar och åtta kryss) och man har gjort mål i alla dessa kamper.

Statistiken döljer emellertid det faktum att Spanien inte övertygade i gruppspelet. Stundvis såg spanjorerna sylvassa ut, bara för att en stund senare se högst mediokra ut.

Spanien anses trots allt vara en av de hetaste mästarkandidaterna, men snarare på grund av spelarmaterialets potential än för att man skulle ha imponerat i Ryssland.

Det finns en del orosmoment inför matchen mot VM-värden. Rysslands främsta vapen har varit blixtsnabba kontringar. Spaniens största svaghet i VM har händelsevis varit försvarsspelet då motståndaren har ställt om snabbt från defensiv till offensiv.

Det är mycket möjligt att Sergio Busquets får hjälp på innermittfältet av Saul Niguez eller Koke för att hjälpa sätta stopp för de ryska omställningarna. I så fall skulle David Silva eventuellt inte platsa i startelvan.

Mittbackarna Sergio Ramos och Gerard Pique har uppträtt svajigt och bör höja sig då de tampas med den kantiga men effektiva ryska spjutspetsen Artiom Dziuba.

Spanien går trots frågetecknen in som klar favorit i åttondelen. Spanien har avsevärt mer talang och rutin än Ryssland och veteraner som Andres Iniesta och Ramos spelar oftast på toppen av sitt kunnande då insatsen är stor.

Värdnationen kraschlandade efter sin ypperliga turneringsstart i den sista gruppspelsmatchen. Uruguays 3–0-seger var odiskutabel.

Förlusten kan till och med ha gjort gott åt laget. Förväntningarna är inte längre orealistiska och laget kan gå som underdog in i åttondelen.

Rysslands akilleshäl är mittbackarna. De är sävliga och benägna att riva ner motståndarna med regelvidriga metoder. Diego Costa kan få en trevlig dag på jobbet i Moskva.

Alan Dzagoev, som skadade sig i öppningsmatchen, har kunnat träna med laget, men spelar knappast mot Spanien. Igor Smolnikov är avstängd efter sitt röda kort mot Uruguay. Han ersätts sannolikt av Mario Fernandes.

Ryssland må sakna talang men arbetsmoralen är det inget fel på. De ryska spelarna har löpt tredje mest i turneringen – i snitt 110 kilometer per match.

Ryssland är också i täten i statistiken över hur många rusher i full fart VM-lagen har gjort.

Dessutom har man utnyttjat sina chanser med hög procent – Ryssland har åtta fullträffar på elva skott mot mål.

Bild: imago/Xinhua/All Over Press

Ryssland har fått bra utdelning på sina målchanser. Rysslands herrlandslag i fotboll firar mål. Bild: imago/Xinhua/All Over Press

David de Gea anses allmänt vara en av världens bästa målvakter. Om inte den bästa.

Det ryktet har emellertid skamfilats en del under VM. De Gea har redan släppt in fem mål och då har motståndarna endast avfyrat sex bollar mot den spanska buren.

Manchester Uniteds stjärnmålvakt såg inte ut som sitt gamla självsäkra jag i gruppspelet och hans flaxiga takter har smittat av sig på de spanska backarna. Ett par stabila räddningar inledningsvis mot Ryssland kan mycket väl ha en stabiliserande effekt på hela det spanska försvarsspelet.

Ryssland har också haft sina bekymmer i defensiven. Laget har hållit nollan en enda gång på de 13 senaste matcherna.