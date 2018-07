Vänsterpopulist väntas segra stort i presidentvalet i Mexiko – kan betyda trubbel för Trump

På söndagen går mexikanerna till valurnorna för att välja ny president. De korruptionströtta väljarna väntas rösta för förändring och vänsterpopulisten Andrés Manuel López Obrador, som har lovat sätta president Trump på plats.

- Vi kommer att vara väldigt respektfulla mot USA:s regering, men vi kommer också att kräva att USA respekterar mexikaner. Varken Mexiko eller dess folk kommer att vara en utländsk regerings piñata.

Det sade presidentkandidaten Andrés Manuel López Obrador, som ofta kallas för AMLO efter sina initialer, när han inledde sin valkampanj i april.

Efter att ha misslyckats i två tidigare försök att nå presidentposten verkar den 64-årige López Obrador nu storma fram mot en storseger i söndagens presidentval.

Enligt de senaste opinionsundersökningarna kommer nästan hälften av väljarna att rösta på honom. Obrador har ett 20 procents försprång till sina närmaste rivaler.

Oppositionspartiet PAN:s Ricardo Anaya Den mexikanske presidentkandidaten Ricardo Anaya Bild: EPA

Hans största utmanare, det regerande partiet PRI:s kandidat José Antonio Meade och Ricardo Anaya från konservativa oppositionspartiet PAN, och den oberoende kandidaten Margarita Zavala, gift med före detta presidenten Felipe Calderon, ser ut att vara chanslösa.

PRI:s kandidat José Antonio Meade Den mexikanske presidentkandidaten José Antonio Meade Bild: EPA

Historisk seger

Om López Obrador vinner valet blir det ett historiskt maktskifte. Vänstern har inte haft makten i Mexiko på 80 år.

Nu styr Institutionella revolutionära partiet, PRI, landet och missnöjet med partiet och president Enrique Peña Nieto är enormt.

De har inte lyckats få bukt med den utbredda korruptionen, våldet och den omfattande sociala misären som pinar Mexiko.

person i mexiko iklädd ansiktsmask Bild: AFP / Lehtikuva

Omkring 50 procent av Mexikos befolkning lever under fattigdomsgränsen och den avgående Peña Nieto-ledda regeringen har inte heller lyckats vända trenden av anemisk ekonomisk tillväxt i det folkrika landet.

Flera guvernörer utreds dessutom för olika mutskandaler och Peña Nietos fru köpte nyligen ett hus för flera miljoner av ett företag som regeringen samtidigt gjorde affärer med.

Peña Nietos koppling till korruption verkar bekräfta Obradors kritik av vad han kallar "den politiska maffian".

Mexikos sittande president Enrique Peña Nieto Mexicos president Enrique Peña Nieto. Bild: EPA / Daniel Aguilar / PRESIDENCY HANDOUT

I år har också mordstatistiken varit rekorddyster i och med det blodiga kriget mellan drogkartellerna.

Antalet mord väntas det här året uppgå till kring 30 000. Sedan år 2007 har totalt cirka 200 000 människor fått sätta livet till som ett resultat av det dödliga våldet som hemsökt landet.

Året som gått har varit våldsamt Poliser och polisbil i Meksiko Bild: AFP / Lehtikuva

Mexikanerna litar inte på regeringen

Frågan som många ställer sig nu är hur väl mannen som sedan sin ungdom profilerat sig som de fattigas vän och som aktivist mot ett korrumperat etablissemang lyckas genomföra sin agenda.

Den röda tråden i Obradors politiska karriär har sedan de radikala ungdomsåren varit att verka för en ny inkomstfördelning i det socialt ojämlika Mexiko.

Som borgmästare blev Obrador känd för att införa pensioner och sociala förmåner för ensamstående mödrar, personer med funktionsnedsättning och mindre bemedlade äldre.

Och det är bland annat med löften om att ta i med hårdhandskarna mot korrupta politiker som den förre borgmästaren för Mexico City har gått ut i valkampen.

- Vi ska ta bort elitens lyx, säger López Obrador.

Obrador-anhängare Anhängare till Lopez Obrador på ett valmöte den 27.6. Bild: AFP / Lehtikuva

Andrés Manuel López Obrador grundade sitt vänsterparti Movimento de Regeneración Nacional, Morena, för bara fyra år sedan.

Men i takt med att mexikanernas ilska över korruptionen och våldet har ökat så har också partiet, som flaggar för en förändring, fått vind i seglen.

Enligt en opinionsundersökning från Latinobarómetro litar bara 17 procent av mexikanerna på regeringen.

Och nio av tio tror att regeringen inte arbetar för folkets väl utan bara för vissa mäktiga gruppers väl.

Populistisk agenda går hem

López Obrador har under valkampanjen också lovat sänka regeringens löner, halvera presidentens lön och höja arbetarklassens löner.

Vidare vill han satsa på fattiga på landsbygden för att de ska få bättre levnadsförhållanden.

López Obrador är superpopulär Den mexikanska presidentkandidatn Andrés Manuel López Obrador Bild: EPA

Själv tänker han bo i en enkel lägenhet om han vinner presidentvalet och göra om presidentpalatset till ett konstcentrum. Redan som borgmästare hade han som vana att köra till jobbet varje morgon i sin gamla Nissan.

Dessutom tänker han inte bara avstå från att använda det lyxiga presidentplanet utan han tänker också sälja hela regeringens flygflotta.

Och López Obradors populistiska agenda verkar gå hem hos folk.

I och med sin ökade popularitet har Obrador dock börjat hitta stöd hos landets rika affärsmän.

I sin kampanj har Obrador inte använt sig av klassiska vänsterargument som vilar på klassmotsättningar, utan istället valt att skapa en något diffus motsättning mellan "folket" och "systemet".

Har jämförts med Trump

På grund av López Obradors nationalistiska kampanjretorik, hans tal mot etablissemanget och hans vassa tunga har han jämförts med USA:s president Donald Trump.

Den mexikanske presidentkandidaten är också en ivrig Twitteranvändare.

Men trots jämförelsen har López Obrador inte mycket till övers för Trump. I pamfletten "Trump, lyssna" kritiserar Obrador i skarpa ordalag Trump och hans upprepade utspel mot Mexiko.

López Obrador har kritiserat Trump under valkampanjen Den mexikanska presidentkandidatn Andrés Manuel López Obrador Bild: EPA

Vänsterpopulistens seger kan enligt analytiker orsaka stora problem för Trump och USA, men också för den mexikanska ekonomin.

Obrador har under kampanjen ändå avhållit sig från att kritisera Trumps person och intagit en mer pragmatisk hållning med hänvisningen att det ligger i Mexikos nationella intresse att komma överens med USA.

Risk för ökade spänningar

Trumps uttalanden om att droger och våldtäktsmän väller in i USA från Mexiko. Muren vid gränsen som Mexiko ska finansiera. Trumps flykting- och immigrationspolitik. Allt det här har redan nu ansträngt relationerna mellan USA och Mexiko till bristningsgränsen.

Trumps immigrationspolitik har orsakat spänningar med Mexiko. Immigranter vid mexikanska gränsen Bild: EPA

Men enligt López Obrador har den sittande presidenten Peña Nieto varit för mild mot Trump. Och bedömare utgår från att López Obrador kommer att ha mindre tålamod med Trump och sätta honom på plats om han vinner presidentvalet.

Klart är att Mexikos nye president anger tonen för de mexikansk-amerikanska relationerna för flera år framöver.

Risken finns att relationerna försämras ytterligare och att samarbetet när det gäller säkerhet, handel och immigration lider.

Problembarnet Nafta

En av de största stötestenarna är frihandelsavtalet Nafta mellan USA, Mexiko och Kanada.

Redan under valkampanjen hävdade Donald Trump att avtalet från år 1994 är det sämsta handelsavtalet genom tiderna.

Enligt Trump har avtalet gynnat Mexiko mer än USA och måste omförhandlas.

Trump ogillar Nafta Donald Trump går ut från Vita huset. Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS

López Obrador anser å sin sida att avtalet inte har gynnat de mexikanska arbetarna tillräckligt och har lovat en tuffare linje när det gäller Nafta.

Under våren gjorde USA och Mexiko flera försök att omförhandla avtalet men kom ingen vart.

Nafta viktigt för Mexikos ekonomi

För Mexiko är Nafta ytterst viktigt när det gäller landets ekonomi.

USA är Mexikos största handelspartner och kring 80 procent av den mexikanska exporten går till USA.

Nafta har bidragit till att forma den mexikanska ekonomin och handeln har ökat i snabb takt.

López Obrador har ändå sagt att han inte vill att Mexiko ska vara så beroende ekonomiskt av andra länder.

Om avtalet skulle omförhandlas på hans villkor, eller i värsta fall avvecklas skulle det kunna ha förödande följder för ekonomin och arbetsplatserna i Mexiko.

Mexikaner demonstrerar för löneförhöjningar i samband med Nafta-förhandlingar. Mexikaner demonstrerar för högre löner Bild: EPA

Enligt analytiker borde Trump nu gå mycket försiktigt till väga när det gäller Nafta.

En försvagad mexikansk ekonomi är inte i USA:s intresse. Speciellt inte när ett hotande handelskrig redan undergräver det globala förtroendet för ekonomin.

Enligt en amerikansk utredningen, gjord av tankesmedjan Congressional Research Service, kan problem i de ekonomiska relationerna mellan USA och Mexiko få allvarliga konsekvenser för investeringar, arbeten, produktivitet och den nordamerikanska konkurrenskraften.

Källor: IPS, Reuters, The New York Times, Bloomberg, Financial Times, Independent, Politico, The Hill